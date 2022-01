ERC se ha sumado a la lucha contra lo que denominan productos no respetuosos con el cambio climático. Y se ha convertido en todo un comercial de productos “eco” que, como reconocen los separatistas en su propia proposición no de ley, “cuestan de media tres veces más que sus equivalentes de marca blanca”. El plan del partido de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián pasa por desincentivar fiscalmente el uso de los alimentos que consideran no compatibles con la lucha contra el cambio climático y sustituir su consumo por alimentos “ecológicos”.

Según sus afirmaciones, las grandes granjas son contaminantes, lo que sitúa a la carne procedente de estas explotaciones en la lista negra. Y el objetivo de los socios separatistas del Gobierno es que productos como esta carne sean suplantados por medio de desincentivos en hospitales, colegios y centros públicos.

ERC asegura que “la demanda de productos ecológicos en el Estado español está muy por debajo de la media europea”. Y que, “a pesar de contar con una producción y oferta consolidada, que abastece a muchos de los países de la Unión Europea en productos ecológicos, la demanda de este tipo de productos en el Estado español sigue siendo escasa”.

El socio del Gobierno ha planteado con estas bases una proposición no de ley en el Congreso para “impulsar la promoción y conocimiento del producto ecológico y sus propiedades, poniendo en valor su impacto científicamente demostrado en la protección del medio ambiente y el bienestar animal” y para “desarrollar medidas concretas, en coordinación con las comunidades autónomas, para fomentar su consumo en la red de servicios y establecimientos de gestión pública, como los comedores escolares u hospitales”.

Entre esos incentivos figura un claro desincentivo a los que ellos consideran como alimentos no ecológicos. Se trata de un sistema fiscal que rebaje el IVA de los alimentos ecológicos frente a impuestos mayores para los alimentos tachados de no ecológicos: «Regular la reducción del IVA de los productos ecológicos para incentivar su consumo entre el conjunto de la población”. Sólo de esos alimentos. Del resto no.

El objetivo final no sería otro que el de ir forzando una sustitución de productos como la carne procedente de grandes granjas por otros alimentos considerados como de menor impacto en el medio ambiente.

La «barrera» de precio

Lo más llamativo es que el partido de Gabriel Rufián y Oriol Junqueras reconoce que “una de las principales barreras de crecimiento del producto ecológico es el precio”. “Los productos certificados como ecológicos o con la deomonación “eco” o “bio” de marcas privadas cuestan de media tres veces más que sus equivalentes de marca blanca”, explica la formación separatista.

Y, por ello, ERC pide al Gobierno que la “alimentación ecológica” se beneficie de un “tipo de IVA reducido que impulse su consumo y que ayude a la ciudadanía a adquirir productos que no deterioren la transición medioambiental y que priorice un consumo más racional, sostenible y consciente”.

Resulta complicado imaginar que una familia de renta media o baja pudiera permitirse un producto “eco” con un precio que cuesta “de media tres veces más que sus equivalentes de marca blanca” -según el propio partido de Rufián-. Y la rebaja del IVA en esos niveles será difícil que convenza a los consumidores con menores recursos económicos para superar la barrera de entrada del precio.

Dicho de otra manera: esa rebaja fiscal, tan sólo permitirá a los consumidores con más renta beneficiarse de una reducción del IVA en la adquisición de productos de lujo. Un lema un tanto extraño para un partido como ERC que asegura defender a los menos favorecidos.