El Ministerio de Economía ha incluido entre los expertos que asesorarán sobre el destino de 1.100 millones de euros europeos para impulsar el idioma español a Rodrigo Cuevas, el polémico transformista asturiano que fue contratado para representar a España en la Expo Internacional de Dubai. El departamento de Nadia Calviño ha creado un Consejo Consultivo sobre los fondos comunitarios para el proyecto Nueva Economía de la Lengua. En ese órgano se ha fichado como miembro también sin remuneración económica a artistas ligados a Podemos como Juan Diego Botto, que pidió activamente el voto para Pablo Iglesias en las elecciones del 4M.

Del ámbito cultural y de las industrias culturales, junto a Rodrigo Cuevas y Juan Diego Botto aparecen, entre otros, la escritora Elvira Lindo, la filósofa Irene Vallejo, la cineasta Arantxa Aguirre, la cantante Rozalén, el escritor Jorge Luis Volpi, o la escritora Katixa Agirre. La ministra ha augurado el «éxito» del tema gracias al grupo de «representantes francamente impresionantes» que conforman este comité de sabios.

En todo caso, el nombre que más llama la atención es el artista de 36 años que vive en Vegarrionda, un pueblo de 15 habitantes en Asturias. Este «agitador folclórico», según se presenta a así mismo en su web rodrigocuevas.sexy, tras estudiar 13 años de conservatorio, acabó fascinado por el mundo rural y desde ahí desarrolla sus transgresoras creaciones.

Es experto, según dice, en «músicas del mundo, cabaret y circo». «La verdadera revelación se produjo cuando fui a vivir a una pequeña aldea del interior de Galicia, donde entré en contacto con la música tradicional más pura gracias a mis vecinas pandereteiras», comenta. Se define como «una punta de lanza del electrocuplé, sex symbol de la copla y artista total. Un fenómeno de las artes escénicas».

Vox

Se trata de un artista que siempre que puede hace campaña contra partidos que no le gustan. Preguntado sobre Vox, afirmó que eran «garrulos» y «matones de colegio». «Les estamos dando el foco y para mí el debate no está ahí. No debería haber ni media palabra hablando de ellos en esta entrevista porque ponemos el foco en el escándalo, la barbaridad, la barrabasada. Tener 52 diputados fascistas en el Congreso es un retroceso de 40 años», denunció.

Imagen promocional de Rodrigo Cuevas.

Calviño ha participado esta semana en la presentación del Consejo Consultivo del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) de la Nueva Economía de la Lengua. En lugar del Ministerio de Cultura lo gestiona Economía. Ahí se ha desvelado la lista de asesores, entre los que figura Rodrigo Cuevas.

El objetivo del proyecto, según Calviño, es que «España sea el nodo central de la inteligencia artificial en español y que los sistemas integren la riqueza de nuestras lenguas cooficiales en beneficio de la economía y, sobre todo, de las personas». La también vicepresidenta ha resaltado que el primer paso será la puesta en marcha del Observatorio Global del Español, que tendrá su sede en La Rioja y que «nace con la vocación de ser un centro de investigación, innovación y desarrollo tecnológico liderado por el Instituto Cervantes». Aunque el PSOE denostó a Isabel Díaz Ayuso por crear una Oficina del Español con Toni Cantó al frente, ahora suben la apuesta y crean un organismo más grande.

Los cinco ejes del Perte pasan por «el impulso de las infraestructuras lingüísticas para nuestras lenguas oficiales, el apoyo a las industrias basadas en las tecnologías del lenguaje, el incremento de la presencia del español como lengua de producción y difusión de conocimientos científicos y el impulso del aprendizaje y la penetración del español en los principales centros mundiales de innovación, así como de la digitalización de las industrias culturales».

Ante la «encrucijada histórica» que es la emergencia de esta nueva economía digital, la vicepresidenta ha animado a no dejar escapar las oportunidades que aporta el Plan de Recuperación para reforzar el papel de España como puente en Europa y América Latina. «Las expectativas son muy altas porque se trata de un proyecto clave para nuestro futuro», ha comentado Calviño. Además de la creación del Consejo Consultivo, se ha constituido un Foro de la Alianza para realizar actividades de encuentro y divulgación. El Consejo Consultivo está integrado por 14 personas del ámbito institucional, 12 del cultural, 7 del tecnológico y 3 del científico.