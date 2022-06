Rocío Monasterio: «Aprender el oficio desde la oposición es el camino y Olona hará un gran trabajo»

Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid reconoce, en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, que su formación ha cometido errores en la campaña electoral de Andalucía. “¡Claro que sí!”, repite dos veces. Según Rocío Monasterio, se dejaron llevar por las expectativas “generadas por los medios de comunicación”, aunque después admite que también fueron generadas desde dentro del partido y que “no eran reales”.

Rocío Monasterio cree que “la señora Olona va a hacer un trabajo extraordinario, como Gallardo o Garriga, en la oposición”: “Desde la oposición se aprende muy bien a conocer la región, los presupuestos… Y ese es el camino: el trabajo serio, riguroso, con oficio. Aprender el oficio desde la oposición para afrontar el gobierno después es un aprendizaje necesario”. “Los buenos edificios se construyen despacio, bien cimentados”, dice en simil para la política desde su experiencia profesional como arquitecto.

Dentro de un año, la Comunidad de Madrid vuelve a pasar por las urnas. “Por supuesto que me presentaré”, asegura Rocío Monasterio. Objetivo: batir a Ayuso. “Es posible ganar a Ayuso dentro de 11 meses”, afirma. “Hemos visto cosas increíbles”. Y sonríe, sabiendo que, de partida, el objetivo es difícil. Rocío Monasterio no teme que en mayo de 2023 le pase como a Macarena Olona y Vox en Andalucía: que después de permitir hace tres años el gobierno de PP y Ciudadanos, lo siguiente ha sido la mayoría absoluta de Juanma Moreno: “Nosotros siempre salimos a ganar”, repite.

Rocío Monasterio asegura que no se arrepiente de no haberle pedido a Ayuso entrar en el Gobierno tras el 4M y luego cuenta un dato que sorprende para ser socios de investidura: “La señora Ayuso y yo sólo hemos comido dos veces desde entonces. No tengo más relación con ella”. Tira de ironía la portavoz de Vox y afirma: “Está con mucho jaleo. Yo lo entiendo”. Monasterio desprende escepticismo, por ejemplo, con la actual gira de Ayuso por Florida y lamenta que la presidenta madrileña rechace sus propuestas económicas urgentes frente a la crisis.

Rocío Monasterio no entiende por qué los políticos no reducen los gastos superfluos “como están haciendo millones de familias ante la crisis” y se muestra indignada con “los cuatro meses de vacaciones pagadas que tenemos los diputados de la Asamblea de Madrid”: “Deberíamos estar en agosto haciendo un plan anticrisis ante el otoño duro que se nos presenta y mantener el control al Gobierno”. Pero -dice- “los políticos sólo piensan en su partido y en su interés”.

A Rocío Monasterio le llamó la atención la entrevista a Ayuso en ‘Yo Dona’ el pasado fin de semana, donde la presidenta madrileña se quejaba del precio de la vivienda y decía estar harta de no poderse comprar una casa: “Ella no puede salir quejándose. Cuando uno es presidente, lo que tiene que hacer es gobernar y no quejarse. Y salir poniendo medidas, no quejándote. Si no, no hables”.

“¿Le ha decepcionado Ayuso?”, le preguntamos cuando ella recuerda que “le dejamos las manos libres para gobernar”. “No ha terminado la legislatura”, responde. “Espero que se atreva a derogar las leyes de género en Madrid, que son políticas de izquierda; que se atreva a bajar impuestos, pero ya, no un día antes de las elecciones porque los madrileños lo necesitan ya; que se atreva en septiembre a eliminar el impuesto de sucesiones para personas solteras sin descendencia como le hemos propuesto, tomar medidas para que las pequeñas empresas no cierren y se conserven los empleos y que traigamos inversión a Madrid, que no acaba de cuajar”. “Vienen meses muy complicados”, repite Rocío Monasterio durante toda la entrevista poniendo la vista ya en el otoño.

“Yo tengo un plan claro para Madrid. Vox tiene un plan claro para Madrid y para toda España. Ayuso cuando nos escucha, acierta. Ahí tiene nuestra mano tendida siempre para ayudar”, señala. Y deja claro que “si los madrileños me dan su confianza y los escaños suficientes entraremos en el gobierno de Madrid el año que viene”. Monasterio apunta claramente a entrar en el Gobierno si el resultado lo permite porque -dice- con “Vox en la oposición, a Ayuso le falta valentía para cargarse las políticas de la izquierda. A nosotros no nos da miedo la izquierda ni que nos monte manifestaciones ni eliminar subvenciones a los sindicatos que Ayuso tampoco ha querido…”. Cree Rocío Monasterio que “la izquierda está liquidada y es el momento de formar gobiernos fuertes para sacar las políticas de la izquierda. Si Ayuso no se atreve, lo haremos nosotros”.