Rocío Lucas: «Las leyes socialistas han degradado la educación en España»

«Las leyes socialistas han devaluado y degradado la educación en España». Lo constata Rocío Lucas, consejera de Educación de Castilla y León, en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, desde la autoridad moral de los resultados de su comunidad en el Informe PISA 2022. El informe evalúa el rendimiento académico de los alumnos de 15 y 16 años de 80 países y ha dejado por los suelos el sistema educativo español. PISA 2022 ha sido el primer examen completo de la ley Celaá y el resultado ha sido nefasto.

Es el colofón de 45 años de leyes socialistas, salvo el breve lapso de la ley Wert de Rajoy. Las comunidades autónomas del PP llevan décadas compensando sus currículos en el margen que la ley estatal les da. Según PISA 2022, Castilla y León es la comunidad con el mejor sistema educativo de España en todas las materias evaluadas y la más equitativa y está en el Top 10 de los países de la OCDE. La ministra Pilar Alegría no se ha dignado a felicitar a la consejera y por ahora se niega a dedicar una conferencia sectorial a analizar los alarmantes datos de la educación en España.

Pregunta.- ¿Cuál es el secreto de la educación en Castilla y León?

Respuesta.- No hay una fórmula mágica. Es el trabajo de muchos años potenciando la educación de calidad. Porque somos muy conscientes de la importancia de la educación. Las leyes [socialistas] que ha habido han devaluado y degradado en contenidos la educación y eso lo hemos compensado con una política autonómica de desarrollo curricular, sobre todo en las competencias transversales, que son las que permiten que el sistema educativo mejore en todos los ámbitos. Lo hemos hecho en sucesivas legislaturas. Ha sido siempre una gran prioridad de la Junta y en los años del presidente Mañueco se ha reforzado. Y se ve en los resultados. Somos muy conscientes de que es necesaria la comprensión lectora. Tenemos un plan de fomento de la lectura, un plan de matemáticas y un plan de ciencias. Damos muchísima importancia a la formación continua de los profesores. Tenemos una apuesta por la tradición, por la importancia del esfuerzo y el mérito, pero también por la innovación. Y tenemos muy en cuenta el resultado de los alumnos. Vemos dónde hay que reforzar el sistema para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. Buscamos, por tanto, la calidad educativa. Es un cúmulo de muchas cosas. No hay una sola razón.

P.- ¿Y combinar «lápiz y papel» con tecnología?

R.- Hay que compaginar tradición e innovación. La tecnología es una herramienta y ha de ser el sistema educativo y el profesor, que es una figura insustituible, quien les forme en esa herramienta. Pero compaginando con el libro y teniendo el equilibrio del plan de lectura. Nuestros alumnos tienen que leer 30 minutos todos los días y tienen que seguir unas reglas matemáticas. Y eso es compatible con enseñarles a usar la tecnología y los riesgos de un mal uso.

P.- Castilla y León es muy extensa y la escuela rural tiene gran importancia

R.- Así es. Siempre hemos procurado facilitar la educación allí donde estén los alumnos. No es lo mismo el alumnado del mundo urbano que el del mundo rural. La agrupación del alumnado en el mundo rural es distinta. Con lo cual es necesario una formación continua, muy específica, del profesorado que va al mundo rural, que requiere muchísima atención. Es un equilibrio. El informe PISA dice que somos la comunidad autónoma que menos diferencia de resultados hay entre el alumnado del mundo urbano y el del mundo rural. Eso es nuestra calidad educativa también.

P.- ¿Y reforzando en formación y autoridad al profesor?

R.- Para nosotros es la pieza clave del sistema educativo junto con las familias, que tienen una implicación muy importante, y los alumnos. Cuidamos la formación del profesorado dándole, además, autoridad para que el alumnado salga con un título y con los conocimientos. Se les da también indicaciones de que no se tiene que devaluar la educación porque eso es hacer trampas en el solitario. No se puede pasar de curso sin tener los conocimientos mínimos y básicos. Eso es un engaño. Y saben que tienen, para ello, el respaldo de la Junta.

P.- Usted creció y aprendió en la escuela de su pueblo soriano

R.- Yo soy de Villálvaro, pedanía de San Esteban de Gormaz. Estudié en el cole de mi pueblo. Ahí hice la EGB en una unitaria. Estábamos las etapas educativas juntas y luego pasé al Instituto de San Esteban. Usé transporte y comedor escolar, que son tan importantes para completar el sistema. Por tanto, soy plenamente defensora de la educación como motor de desarrollo de la sociedad y dando todas las oportunidades a todos para lograr lo máximo que puedan hacer. Para la Junta, la educación es el valor máximo de desarrollo de la sociedad.

P.- Y una forma de proteger al mundo rural del que uno puede salir formado con gran calidad

R.- Así es. Estamos en un mundo global. PISA compara nuestras comunidades autónomas con 80 países. Eso nos permite ver en qué fallamos y nuestras fortalezas. Hemos ofrecido al ministerio nuestras políticas educativas. Porque hay mucha política nacional. Estamos viendo los resultados de la LOMLOE (ley Celaá) desde 2020. Las comunidades tenemos que hacer el doble de esfuerzo para compensar esa devaluación del sistema. Si la ley estatal no permitiera titular sin el conocimiento de la materia y diera mayor autoridad y formación al profesorado, el sistema educativo de España estaría mejor posicionado.

P.- Desde la LOGSE de Felipe González todas las leyes educativas siguen el mismo patrón. ¿Es un plan deliberado? ¿Nos quieren ignorantes?

R.- Quiero pensar que no. Pero que no se nos olvide que aprobaron la ley Celaá con el Congreso cerrado por el estado de alarma. Ponen poco interés en valorar la educación y eso se ve en los resultados de España.

P.- ¿La ministra Pilar Alegría le ha llamado para felicitarles por el Informe PISA?

R.- No. Ni siquiera en la conferencia sectorial de la semana pasada dijo nada del Informe PISA. Las comunidades del PP le pedimos un monográfico después de las vacaciones para abordarlo. Pero la ministra no dijo nada. Sólo «tomo nota y ya se verá más adelante». Y sacó el tema de prohibir los móviles, que ya está regulado en muchas comunidades, como Castilla y León, y que no es de su competencia.

P.- ¿No es triste que en muchas partes de España nuestros jóvenes no conozcan la Transición, la historia reciente, ETA?

R.- Sí. La mayor parte de las comunidades del PP hemos incluido en el currículo la historia completa de España, la Constitución, la Unión Europea, los escritores de literaturas clásica, el terrorismo de ETA y de otros grupos terroristas. Las asociaciones [de víctimas] explican la existencia de ETA en nuestro ámbito. Y seguiremos insistiendo. Siempre fuimos muy críticos con las lagunas de la LOMLOE. Esas lagunas, esa forma de no contar todo, es una forma de adoctrinar.

P.- ¿El modelo socialista de educación es un modelo de adoctrinamiento?

R.- Es un modelo de devaluación del sistema educativo con el que el Partido Socialista perjudica sobre todo a las clases más desfavorecidas. La escuela y la formación han de ser el elemento de ascensor social. Si lo devalúas, hay familias que pueden tener extraescolares para compensarlo. Pero no pueden las familias de economía más vulnerable. La educación tiene que ser de calidad y dar a todos los alumnos lo que necesiten.