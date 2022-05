Esperanza Casteleiro será la nueva jefa del CNI. Era, hasta ahora, la número dos del Ministerio de Defensa tras una larga trayectoria en los servicios de inteligencia a los que ahora volverá para dirigir. Sustituirá en el cargo a Paz Esteban -destituida este martes- por orden directa de Pedro Sánchez.

Casteleiro, de la máxima confianza de la ministra Margarita Robles, había ocupado anteriormente la jefatura de gabinete del Ministerio de Defensa. De hecho Robles ha sido la encargada de anunciar su nombramiento, poniendo en valor sus capacidades y dedicación durante cuatro décadas a la institución que dirigirá ahora, pidiendo que se deje trabajar al CNI y se les dote de recursos. La ministra habla de relevo, no de sustitución, minimizando así la crisis.

Margarita Robles, que ha tenido que ceder con la destitución de Esteban por imposición de presidencia -pese a no estar de acuerdo de cargarle la crisis del espionaje- ha ganado así la segunda parte de la partida imponiendo a su candidata frente al que querían Pedro Sánchez y Félix Bolaños, que era el general Miguel Ángel Ballesteros, jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa.

La responsable de Defensa ha defendido con firmeza el trabajo de los 3000 funcionarios públicos del CNI y el de la ya destituida Paz Esteban. Ha asegurado que «en España no se espía a nadie por sus ideas políticas» como denuncian los separatistas, que ya han avisado que no les basta con la cabeza de Esteban. Quieren la de Robles que, Sánchez, no les va a entregar.

Larga trayectoria en el CNI

Casteleiro es una persona con una larga trayectoria profesional en el CNI, del que llegó a ser secretaria general, según ha recordado este martes la ministra de Defensa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado el visto bueno al relevo en la cúpula del centro de inteligencia. Secretaria de Estado de Defensa desde junio de 2020, es una persona de amplia confianza de Robles, con la que llegó al Ministerio de Defensa como directora de gabinete.

Casteleiro ingresó en el Centro Nacional de Inteligencia en el año 1983, ocupando hasta el año 2018 diversos puestos en unidades centrales y del despliegue exterior (en Cuba y Portugal) siempre en el ámbito de la Inteligencia. El 28 de septiembre de 2004 fue nombrada Secretaria General del Centro Nacional de Inteligencia, cargo que desempeñó hasta junio de 2008. Desde el 2008 hasta 2014 ocupó nuevos destinos en unidades de Inteligencia en el exterior y, desde el 2014 hasta su llegada al Ministerio de Defensa de la mano de Margarita Robles, ocupaba la jefatura de la Unidad de Inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.