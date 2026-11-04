La reflexión de Arturo Pérez-Reverte tras escuchar a Ione Belarra hablar de la Guerra Civil: «Aunque parezca increíble, hay quien vota a gente como ésta»

Pese a que queda cerca de un mes para el arranque oficial de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, los políticos españoles ya están inmersos en el proceso de captación del voto y la izquierda no parece tener un camino fácil. Las encuestas -excepto el CIS de Tezanos, dan una clara victoria al bloque de derechas en España y todo apunta a que la izquierda se va a desplomar después de 8 años de desgobierno.

Y mientras tanto, los líderes de la izquierda se ponen nerviosos y eso se nota en sus declaraciones. En este clima de precampaña, la memoria histórica ha vuelto al debate público. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido en el programa Todo es mentira, de Cuatro, que lo ocurrido en España a partir de 1936 no fue una guerra, sino «un exterminio de personas de izquierda».

«La guerra civil fue un golpe de estado, un exterminio de personas de izquierda y demócratas. Hubo un golpe de estado y se produjo un enfrentamiento, un conflicto bélico», aseguraba Belarra en declaraciones en Todo es mentira.

Sus palabras han provocado la reacción del escritor Arturo Pérez-Reverte, miembro de la Real Academia Española, que ha respondido en la red social X con un mensaje breve pero contundente: «Aunque parezca increíble, hay quien vota a gente como ésta».

Durante la entrevista Belarra insistió varias veces en que, a su juicio, aquello no fue «una guerra». El presentador intentó hacerle ver que un conflicto bélico es precisamente una guerra, como lo fue la Guerra Civil, pero la dirigente mantuvo su postura: «El problema es que hay como dos Españas que se enfrentan, cuando en realidad no fue lo que pasó».

Ione Belarra también cargó contra el sistema educativo por no haber transmitido ese periodo como, en su opinión, debería, y atribuyó el cambio a su partido: «La historia que hemos estudiado, la escribieron los vencedores. Hasta que no llegó Podemos al Gobierno, no hubo una ley de memoria democrática y no se empezó a estudiar la situación en serio».