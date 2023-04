Las redes arden ante un detalle de la foto de Iglesias y Montero: «¿Qué es esa raya blanca en la mesa?»

Irene Montero ha colgado este sábado una imagen en las redes sociales en la que sale en actitud relajada junto a su pareja, el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. En ella se observa a la ministra de Igualdad, ataviada con gafas de sol, escuchando al fundador de su partido, Podemos, tocar la guitarra, en la que es la primera imagen de pareja que difunden en lo que va de año 2023. Pero en esta imagen hay un detalle más, una singular particularidad que ha llamado poderosamente la atención de los usuarios de las redes sociales, que no dejan de compartir la fotografía y preguntarse: «¿Qué es esa línea blanca que hay sobre la mesa?».

Es una imagen que la pareja ha querido cargar de simbolismo, desde el color de la vestimenta que luce Pablo Iglesias hasta la fecha escogida para colgarla, en la víspera del aniversario de la legalización del Partido Comunista de España, el 9 de abril de 1977. Irene Montero ha acompañado la imagen, colgada por ella misma, de un verso de una canción del grupo español Marea y, en ella, Pablo Iglesias dibuja una nota fa con una guitarra Alhambra, una de las mejores y más caras marcas de instrumentos de cuerda españolas.

Pero el detalle en el que se han fijado los usuarios de las redes sociales no es ninguno de esos. Han dirigido la mirada hacia la mesa de cristal, sobre la que se ve una bolsa, un vaso transparente y… algo blanco, algo que ha llamado poderosamente la atención. «¿Qué es eso blanco?». «Alguna explicación habrá». Los usuarios no salen de su asombro, hay quien señala que es un efecto óptico de la bolsa. En cualquier caso, la imagen ha corrido como la pólvora.

Me he ido al IG de Irene por si alguien había trucado la foto y no. Realmente tenemos al ex vicepresidente de España y a la Ministra de Igualdad con una raya blanca sobre la mesa. pic.twitter.com/Fb4nhoO1bk

— Alice Gould (@Fourty35) April 8, 2023