Ramón Caudevilla, ex jefe de Extranjería en Ceuta: «No se han denunciado, pero también ha habido violaciones de niños»

Ramón Caudevilla, ex jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y ex jefe de Brigada, analiza en esta entrevista en OKDIARIO la crisis migratoria que atraviesa Ceuta.

Caudevilla sostiene que, aunque no se han presentado denuncias, también se han producido agresiones sexuales a niños. Reconoce, no obstante, que no pueden certificar estos casos, precisamente por la ausencia de denuncias.

Asimismo, afirma que existen «indicios muy claros» de que Marruecos está implicado en lo sucedido en la frontera. El ex mando policial considera que «cuando Marruecos quiere, se cierran las puertas» y duda de que acepte la devolución de los subsaharianos.

También critica que la tramitación de las solicitudes de asilo comenzara «muy tarde» y reclama mayor rapidez para resolverlas.