La polémica sobre el examen de ortografía y los opositores al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ya ha traspasado los márgenes de lo laboral y se ha convertido en un debate académico. Los 300 opositores afectados ya han denunciado con recurso de alzada la «mala» corrección de sus pruebas de ortografía, ya que donde ellos daban por mal escritas tres palabras siguiendo las normas de la Real Academia Española (RAE) el CNP las daba por bien escritas. Se trata de las palabras ‘majorette’, ‘software’ y ‘stent’ que en el examen no venían en cursiva ni con comillas simples como obligan las normas de la RAE. Ante el problema, los opositores acudieron al dictamen profesional de la doctora en Filología Hispánica Gelsys María García Lorenzo, que da la razón a los opositores siguiendo el criterio de la RAE: «los extranjerismos deben escribirse en cursiva» a pesar de que en el examen estaban escritas en formato normal, en concreto «redonda».

En siete páginas, la profesora García Lorenzo explica que «la RAE se refiere a estas palabras como «lema» y los lemas se destacan en el diccionario de dos formas: en redondas o en cursivas», pero además añade que «si lo anterior fuera discutible o poco convincente, pasemos de ese argumento. El enunciado del examen oficial (…) es muy claro: se responde A si la palabra figura en el diccionario (DLE) o B si la palabra no figura». Este matiz es importante porque «las palabras figuran o aparecen en el diccionario -según explica la RAE- de dos formas: en letra redonda (la letra tal cual, sin ningún destacado gráfico) o en letra cursiva (ligeramente inclinada a la derecha). Por eso, si una palabra que está en el diccionario con cursivas no se destaca con cursivas no se están siguiendo las normas de dicho libro ni el vocablo se está escribiendo como aparece/figura en él».

A favor de este argumento de la profesora García, autora de Ortografía ilustrada. El libro para mejorar la escritura, obra incluida en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Anuncia Freud a María o La revolución y sus perros, entre otros, se puede añadir que «el DLE es un libro en papel en el que, si buscamos, las palabras aparecen en redondas o en cursivas», y «la cursiva es obligatoria. Y aquí vamos a nociones de lingüística básica (…). La cursiva es obligatoria como marca porque alerta al hablante sobre cómo ha de pronunciar o leer la palabra. No diremos ‘stent’ ni ‘software’ ni ‘majorette’, sino «estént», «sófgüer» y «mayoret». Sólo la cursiva nos alerta e informa de que lo que está escrito (software) no se lee tal cual, sino de otra forma (sófgüer)» y se pregunta la profesora: «¿Escribiríamos una palabra sin tilde? No. Pues lo mismo le aplicamos a la cursiva (…)».

Además, entienden que la propia RAE da la razón a los opositores al CNP, ya que en la introducción del Diccionario de la Lengua Española (DLE) se indica que «aparecen en cursiva los extranjerismo crudos. Por lo que el libro que regula esta prueba establece claramente el uso de la letra cursiva», según el estudio de Gladys García. Es también la RAE quien establece en su Nueva ortografía de la lengua española (NOLE 2010) que «los extranjerismos se escriben en cursivas» y «de no usarse la cursiva, se pueden recurrir a las comillas». Todo un reto para los examinadores de la Dirección General de la Policía (DGP), que se ahorrarían quebraderos de cabeza y el malestar de cientos de opositores que, como escribe uno de los muchos que lo ha hecho a OKDIARIO para quejarse de este asunto «no entendemos que en el propio enunciado del examen están utilizando la “cursiva” al hacer referencia al Diccionario de la lengua española (SIC) tal como marcan las reglas ortográficas al citar una obra lexicográfica concreta y, sin embargo, en la corrección de las palabras que han de escribirse en cursiva no lo hacen».