El PSOE se aprovecha ahora del éxito de la canción SloMo de Chanel, que se alzó con un histórico tercer puesto en el Festival de Eurovisión, a pesar de que intentó censurar la letra porque, decían, remitía a una «forma de prostitución». El partido de Pedro Sánchez utiliza el tema para levantar el ánimo de sus mítines en Andalucía donde dentro de una semana se celebrarán elecciones autonómicas donde se la juega el ex alcalde de Sevilla Juan Espadas por las siglas de la rosa.

Tal y como ha presenciado OKDIARIO, al comienzo del mitin central de campaña con Pedro Sánchez y múltiples dirigentes socialistas se ha escuchado durante varios minutos la ya histórica canción eurovisiva. «Let’s go. Llegó la mami. La reina, la dura, una Bugatti. El mundo ‘tá loco con este body. Si tengo un problema, no es monetary», se ha podido escuchar a todo trapo ante decenas de simpatizantes del PSOE.

No obstante, el actual fervor por Chanel era todo lo contrario a finales de febrero. El PSOE apostaba por la canción sobre «el miedo a las tetas» de Rigoberta Bandini y aprovechó los resortes del poder para tratar de cambiar el veredicto del jurado profesional que decantó la balanza hacia la artista nacida en Cuba y criada en Cataluña.

La diputada socialista Lidia Guinart el pasado 24 de febrero durante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades lo dejó claro. A su entender, la elección de la canción representante de España en Eurovisión no resultaba «baladí» y era «motivo de preocupación» para su formación por «el mensaje» que trasladaba a la opinión pública.

«La normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres no parece el mejor de los mensajes para representar a una televisión pública sobre la que, como ya hemos indicado en repetidas ocasiones, pesa la obligación legal, pero también ética, de ser ejemplo en el camino hacia la plena igualdad real entre mujeres y hombres», criticó Guinart.

Asimismo, apuntó que el «sugardadismo» al que la letra de la canción elegida era remitía a «una forma de prostitución». Todo ello con el debate de la abolición de este fenómeno a propuesta del PSOE en el Congreso.

«Las letras de muchas canciones, especialmente de algunas tendencias musicales en auge en la actualidad, ofrecen a la ciudadanía, pero especialmente a los más jóvenes, mensajes que van justo en la dirección contraria a la lucha contra la violencia hacia las mujeres», lanzó la socialista en su encendido discurso. Apostilló que «la prostitución es eso, ni más ni menos, una forma de violencia contra las mujeres». «Una canción que remita a cualquier forma de violencia no parece, por tanto, la mejor elección para llevar a un festival como Eurovisión», afeó.

«La interpretación que usted hace de la canción, que parece hacer, es una interpretación. Hay otras», respondió por su parte el presidente de la Corporación pública, José Manuel Pérez Tornero.

Ahora, no obstante, el PSOE no duda en sumarse al carro chanelista. De celebrar con euforia el puesto logrado por España a usarla como himno en sus mítines. «Nos has emocionado, has hecho que soñemos con la victoria, la hemos tocado. Europa ha valorado el talento, la música y el gran trabajo de España», escribió el partido en sus redes sociales.

Pedro Sánchez tampoco dejó pasar la ocasión para pronunciarse. «¡Mucha suerte, Chanel! España está hoy con Chanel Terrero, una mujer con talento y fuerza que hará brillar a nuestro país en Eurovisión. ¡A por ello!», escribió el socialista en su perfil social.