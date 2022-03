El Partido Socialista ha apoyado la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular, Ciudadanos y el Grupo Mixto para endurecer la prisión permanente revisable. El voto supone un giro en la posición que ha mantenido este partido, que incluso llegó a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta medida impulsada por el Partido Popular. Ese recurso, que se presentó en junio de 2015, iba firmado por el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En octubre del año pasado, el Constitucional avaló la constitucionalidad de la figura penal.

Los términos utilizados por el PSOE en el recurso -que también impulsaron otros grupos de la oposición parlamentaria como Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y Compromís junto a CDC, UDC, PNV, Nueva Canarias y BNG- eran especialmente duros.

«Desesperanza inhumana»

Así, el ahora presidente del Gobierno consideraba, por ejemplo, que se sometía al preso a un estado de «desesperanza inhumana» y apostaban por el «derecho de resocialización» del penado.

Según exponía el PSOE en su recurso, se trata «una pena irreversible marginaliza (sic) y estigmatiza de por vida al delincuente, a quien no se le permite pagar su deuda y reiniciar su vida en sociedad sin el lastre desocializador de una condena que durará la mayor parte de su vida, sometido además a la amenaza del retorno a prisión». «Esa amenaza estará preñada de incertidumbre, dada la indeterminación e inseguridad de los criterios empleados para determinar ese pronóstico de falta de peligrosidad», reprochaban.

«Espada de Damocles»

Los recurrentes apoyaban sus argumentos en la «pobre fiabilidad de los pronósticos de peligrosidad» sobre los condenados. «No es que el condenado no sepa nunca si podrá salir o no en libertad, sino que una vez que se le hubiera concedido esa libertad a través de la suspensión de la ejecución, penderá sobre él durante otros largos años la espada de Damocles de una revocación que, además, es independiente de sus decisiones, de lo que él pueda voluntariamente hacer u omitir (como por ejemplo cometer o no nuevos delitos), sino que dependerá de la mudable opinión del tribunal sobre si «las circunstancias» –en gran medida indeterminadas – han cambiado», recogía el recurso.