No una, ni dos, ni tres ni cuatro veces. Fueron muchas más las que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se dirigió a sus socios de Esquerra Republicana respondiendo a su órdago de presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos con un «no os lo podéis permitir».

Uno de los dirigentes separatistas que más veces tuvo que soportar esa afirmación del ministro Bolaños fue Gabriel Rufián. El portavoz de ERC ha sido, tanto en el Congreso como incluso en Moncloa, el que ha liderado la negociación de los catalanes en Madrid. Vía telefónica, sin embargo, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, e incluso Bolaños tenían contacto directo con el Palau de la Generalitat.

Y con su actitud desafiante ya conocida, Rufián, a cada «no os lo podéis permitir» de Félix Bolaños le respondía con otra amenaza: «¿Quieres ver como sí?». El resultado es sabido por todos. El viernes in extremis, a pocas horas para que cerrase el plazo de enmiendas a las cuentas públicas, el PSOE y Esquerra alcanzaban un acuerdo que permitía a Moncloa respirar con tranquilidad a sabiendas de que habían superado el escollo más difícil de la tramitación parlamentaria.

ERC vendió su capacidad de veto, que podía retirar hasta el próximo viernes, a cambio de blindar el catalán en la nueva Ley Audiovisual, con un sistema de cuotas que obligue a las grandes compañías como Netflix a producir en esta lengua. Una concesión que los de Rufián celebran como una gran victoria pero que, tal como avanzó este periódico hace un mes, ya estaba en la cabeza de Pedro Sánchez para afianzar la relación con Esquerra.

Así pues, pese a tener el documento de la enmienda a la totalidad completamente redactado para presentar en el último minuto, los catalanes lo guardaron en un cajón para no molestar al PSOE. Más que nada porque la CUP no les garantiza la aprobación de los Presupuestos en Cataluña y tal vez se vean obligados a recurrir al PSC de Salvador Illa. De ahí que su posición de fuerza negociadora se haya debilitado por completo.

Aunque para marcar terreno en Esquerra siguen insistiendo en que el de esta semana es sólo un primer paso, que la negociación real está por venir y que ahí exigirán más cosas y aún no garantizan su apoyo a los socialistas, nadie duda de que no van a poner en riesgo ni la estabilidad ni la legislatura. Ellos son los primeros interesados en que esto dure. De ahí que Bolaños, en toda esta negociación, haya repetido en tantas ocasiones «no os lo podéis permitir». Porque no pueden.