El PP propone a Eladio Jareño, Rubén Moreno, Marina Vila e Ignacio Ruiz Jarabo para el Consejo de RTVE

El PP ha propuesto este jueves a Eladio Jareño, Rubén Moreno, Marina Vila e Ignacio Ruiz Jarabo como nuevos consejeros de RTVE. Los populares lo han hecho a través de su grupo en el Senado. Se trata de la cuota que le corresponde elegir a la Cámara Alta para el nuevo Consejo de Administración de la televisión pública. Estos nombramientos se producen después del decreto del Gobierno para asegurarse el control de RTVE.

Fuentes del PP confirman esta decisión a la vez que acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender «controlar a los medios de comunicación porque está acorralado por la corrupción y paralizado en su gestión por sus cesiones a sus socios».

«Por eso, con una mano lanzó su plan de censura contra los medios privados y con la otra ha impulsado un decreto para blindar su control sobre RTVE», aseguran desde la formación con sede en la madrileña calle de Génova en relación con el autodenominado Plan de Acción por la Democracia, un conjunto de normas para meter en cintura a los medios críticos, así como el nuevo decreto con el que el Gobierno se aseguró el control de la televisión pública.

Los populares afean que el Gobierno de Sánchez «impulsó un decreto para modificar el número de miembros en el Consejo de Administración y sortear la necesidad de un amplio acuerdo entre grupos, imposibilitando que el PP pudiera nombrar a ningún consejero propuesto en el Congreso».

Fuentes del PP subrayan que «RTVE no puede quedar en manos de Sánchez». «Debe ser una Corporación al servicio del interés general y no al servicio del presidente del Gobierno. Esto es lo que merecen los españoles», concluyen desde la formación encabezada por el ex presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo.

Control de RTVE en plena DANA

Las reformas legales para asegurarse el control de RTVE se aprobaron en el Congreso el día posterior a que la peor DANA del siglo arrasase varios puntos de la geografía española. La presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, decidió el pasado 30 de octubre mantener la sesión plenaria a pesar del drama provocado por la gota fría que dejó más de 200 muertos.

La sesión de control al Gobierno que en ese momento tenía lugar, sólo se paralizó cuando el portavoz del PP, Miguel Tellado, solicitó la suspensión del pleno en solidaridad con los fallecidos y heridos. Su homólogo socialista, Patxi López, secundó la propuesta. A pesar de ello, finalmente sí continuaron con el pleno extraordinario para convalidar el decreto que impone un nuevo sistema de elección en RTVE, rebajando las mayorías necesarias. El Ejecutivo pretendía convalidar cuanto antes este decreto. PP y Vox se ausentaron y no votaron.

Apenas unos días después, mientras Francia debatía si enviar ayuda a España por la emergencia causada por la DANA, Armengol dio luz verde a que se celebrase la comisión con la que el Gobierno concluía su asalto a RTVE. A diferencia de otras comisiones previstas para esa semana que sí se cancelaron, la comisión consultiva de nombramientos oía las comparecencias para la elección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la Corporación de RTVE.