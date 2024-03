El PP de León acusa al PSOE de ignorar a los comerciantes y de gobernar «sin consenso con la sociedad»

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández, ha denunciado que el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, «ignora» a los comerciantes ya que está «evitando» convocar el Consejo de Comercio, un órgano que no se reúne desde el mes de febrero del año 2020.

Fernández ha explicado a través de un comunicado de prensa que ya han pasado cuatro años desde esa última convocatoria en vísperas del inicio de la pandemia y que a día de hoy «Diez sigue gobernando sin participación ni consenso con la sociedad leonesa». Asimismo recuerda que el alcalde señaló en su primera toma de posesión que su deseo era «implantar una nueva forma de hacer política, un gobierno con todos, con grandes acuerdos y consensos en los grandes proyectos de ciudad, con debate, escucha y diálogo y una participación que haga una ciudad mejor».

Fernández cree que en realidad «esa continua oferta de diálogo no es tal», al igual que no queda nada de aquellas palabras de Diez en las que aludía al «obligado trabajo» con los sectores económicos determinantes para «retener y crear empleo: los vinculados al turismo y el comercio», lo que se convirtió en «la única alusión al comercio leonés en sus primeras palabras como alcalde de la ciudad de León, lo que demuestra la verdadera relevancia que tiene este sector vital de la ciudad para el equipo de Gobierno».

El portavoz del PP ha lamentado que tanto el alcalde como la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas no sean capaces de constituir el Consejo Municipal de Comercio en este mandato. Una mesa en la que están representados PSOE, PP, UPL, VOX, la Asociación Leonesa de Comercio (ALECO), Junta de Castilla y León, Asociación de Comercio Puerta Obispo, Fele, Cámara de Comercio, CEL, CSIF, UGT, CCOO, Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño, Centro León Gótico, Asociación de Empresarios León Norte, Asociación Comerciantes León Oeste (ACLO), Asociación de Comerciantes y Hosteleros León Centro. «Desde luego este sería el mejor escenario para que el equipo de gobierno explique sus iniciativas y los proyectos que afectan a este sector tan importante para la ciudad, en el que recordemos trabajan miles de leoneses. Asuntos como la ordenanza de terrazas, las peatonalizaciones del centro y Padre Isla, los cambios en las zonas ORA, etc., deberían ser objeto de debate en el Consejo de Comercio que, por lo que se ve, el alcalde Diez no quiere», ha dicho el Fernández.

Además, ha señalado que el alcalde tiene «dos opiniones de las cosas», en función de su etapa como líder de la oposición o como alcalde, ya que convocar el Consejo de Comercio «era indispensable en su momento» y ahora «duerme el sueño de los justos y se considera absolutamente prescindible».

«El alcalde de León es el único que no debe ser consciente de la importancia del comercio en León porque lleva más de cuatro años sin convocar el consejo de comercio de la ciudad. De hecho, en este nuevo mandato, con más de 7 meses de duración, ni siquiera lo ha constituido», ha señalado el portavoz del PP en León.

El doble rasero socialista

En esta misma línea, David Fernández recuerda unas declaraciones del PSOE en la oposición en noviembre de 2011, cuando no habían pasado ni cinco meses desde la toma de posesión del Partido Popular en el Consistorio.

Entonces, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de León exigía «la constitución inmediata del Consejo de Comercio, al considerar que se trata de un órgano fundamental para articular con consenso políticas de apoyo a un sector esencial en la economía leonesa. Tras cuatro meses de gestión, el actual equipo de Gobierno no ha desarrollado acciones esenciales. La no convocatoria del Consejo de Comercio –proseguía la nota socialista- da al traste con la participación de las asociaciones en la vida municipal, con las campañas de dinamización del comercio y con la colaboración con las pequeñas tiendas de nuestro municipio cuando más lo necesitan. El comercio tradicional emplea a más de 20.000 personas de forma directa en nuestro municipio y el apoyo a este sector es uno de los principales ejes económicos de León».