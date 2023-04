El PP calcula que los españoles han pagado con Sánchez 43.000 millones más en impuestos

El Partido Popular estima que los españoles han pagado durante el último año 43.000 millones de euros más en impuestos que en 2019, último ejercicio válido como referencia al tratarse del curso completo previo a la llegada de la pandemia. El PP lamenta, además, que este esfuerzo fiscal se esté dando en un contexto de «alta inflación» y con unos «datos de endeudamiento disparados».

De cara a la campaña de la declaración de la renta, que ha comenzado este martes, el PP ha vuelto a sacar la pizarra para ver cuánto está sufriendo el bolsillo de todos los españoles por la alta presión fiscal impuesta por Moncloa. Los populares creen que la situación es de «alta gravedad» si se tiene en cuenta el escenario económico que está atravesando España actualmente. «Si comparamos el PIB real de 2019 con el de 2022, nos encontramos que España todavía está un 0.9% por debajo. Sin embargo, en este contexto, el esfuerzo económico que hemos hecho todos los españoles en la última campaña de recaudación de impuestos es un 20% superior al de 2019», ha explicado Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP.

El PP lamenta que esta gran subida de impuestos por parte del Ejecutivo ha coincidido con una tormenta perfecta a lo que factores económicos se refiere. «Este escenario de esfuerzo por parte de las familias se está dando con una inflación acumulada que roza el 14% (13,8%) y que se refleja en cosas tan cotidianas como la cesta de la compra. Además, somos el país de Europa con mayor tasa de desempleo y nuestra deuda está por encima de la media de la zona Euro. Todo esto lo pagan los españoles», ha resaltado Bravo.

Desde el PP no sólo se han limitado en señalar la asfixia impositiva a la que el Gobierno de Pedro Sánchez está sometiendo a todos los españoles. Además, han explicado cuál será su receta económica para revertir esta situación. «En primer lugar, procederíamos a la deflactación de la tarifa del IRPF. Pero no para bajar lo impuestos, sino para lograr que no suban más», ha defendido Bravo.

«Como segunda medida, implementaríamos una seria de ayudas directas que lleguen a las rentas más bajas. Pero que lleguen de verdad, no como las ayudas actuales», ha matizado. El vicesecretario de Economía del PP ha resaltado el caos que ha supuesto la nueva ayuda de 200 euros que ha anunciado el Gobierno de Sánchez. Esta ayuda sólo llegará a la mitad de los potenciales beneficiarios. Además, tan sólo se han registrado 2.7 millones de solicitudes cuando las previsiones de Hacienda rondaban los 6 millones.

“No puede ser que siempre gane Sánchez y siempre perdamos los españoles”. Esta es la conclusión a la que ha llegado el vicesecretario económico del PP. Al igual que hacía en su etapa como consejero de Economía en Andalucía, Juan Bravo ha rescatado su ya habitual pizarra económica, con la que trata de explicar en redes sociales, de una manera accesible para todos, los complejos datos de la macroeconomía.