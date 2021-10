Detenida la cantante Ana Isabel Iglesias Ferrer, más conocida con el nombre artístico de Hanna, en la localidad madrileña de Coslada. La artista madrileña, de 37 años, tenía una orden de búsqueda y captura después de que el pasado viernes por la noche junto a su pareja protagonizase, presuntamente, un altercado con agresiones que llevó a dos hombres a sendos hospitales por la gravedad de sus heridas. Había sido citada en Comisaría el pasado miércoles pero no se presentó y por eso ha sido ahora detenida.

Hace unos días Hanna llamó al programa Cuatro al Día para desmentir que la policía la estuviese buscándola y aseguró que no había agredido a nadie y que esta noticia “ha salido para tratar de manchar mi imagen”, ya que está previsto que lance un nuevo disco dentro de un mes.

Según varios testigos presenciales, todo empezó cuando Hanna y su acompañante comenzaron a discutir airadamente dentro de una cafetería en la calle Doctor Michavila de Coslada. Fue entonces cuando dos amigos y clientes habituales del local, de 59 años, mediaron para intentar apaciguar los ánimos de la cantante y su supuesto novio. El resultado fue que uno acabó en el hospital del Henares con una brecha en la cabeza que necesitó 10 puntos de sutura y el otro terminó en el Hospital de La Princesa ingresado con pronóstico grave. La Policía Nacional inició una investigación por delito de lesiones y por eso citó para declarar a la cantante y a su pareja.

Una testigo aseguró a los agentes que la cantante Hanna, lejos de calmar los ánimos de su pareja, incitó a que siguiera pegando a uno de los hombres en la puerta del local. Luego tanto el agresor como Hanna se marcharon aceleradamente de la cafetería, pero el amigo del agredido los siguió y los increpó por lo que habían hecho. Fue cerca de un hotel que hay en la zona donde la pareja de la artista golpeó presuntamente a este segundo hombre, que cayó al suelo impactando su cabeza contra el bordillo.

Agentes de la Policía Local de Coslada llegaron minutos después de esta agresión y atendieron a esta segunda víctima, Félix, de 59 años, que sangraba por la cabeza y tenía problemas de falta de sensibilidad en las piernas, por lo que fue trasladado al Hospital de La Princesa de Madrid con pronóstico grave. El primer agredido, Manuel, de la misma edad, que perdió el conocimiento tras el ataque, fue evacuado al Hospital de Coslada, donde recibió el alta el sábado tras recibir 10 puntos en la cabeza.

Los agentes de Policía Local trataron de encontrar a la pareja en las inmediaciones sin éxito. Al tratarse de lesiones importantes, la investigación recayó en manos de la Policía Nacional, que citó a la cantante y su pareja el pasado miércoles y al no presentarse la cantante ha sido detenida.

Hanna también dijo en televisión que «hubo un altercado en el que yo no participe en nada, pero como soy una mujer pública me han metido. Yo no estoy siendo buscada por la Policía y no he hecho nada».

La cantante, que nació en la popular barriada de Ciudad Pegaso de Madrid y se hizo famosa en 2007 al interpretar la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España, quiso desmentir que tuviese mala fama en los bares de la zona. También se hizo famosa tras interpretar uno de los temas de la banda sonora en la película “Yo soy la Juani”, del director Bigas Luna.