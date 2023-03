Podemos monta conciertos a 40 € y pide a los menores el permiso paterno que no exige para cambiar de sexo

Podemos celebrará los próximos 14 y 15 de abril, en Zaragoza, su tradicional Fiesta de la Primavera, un evento con actuaciones musicales y otras actividades para el que vende entradas de hasta 40 euros. Lo más llamativo es que el partido exige que los menores de 16 años vayan acompañados de un adulto, y entre los 16 y 17 años cuenten con la autorización de los progenitores o tutores legales para poder asistir. Cabe recordar que la Ley Trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad, permite el libre cambio de sexo a partir de los 16 años y con la Ley del Aborto, promovida también por el departamento de Irene Montero, las menores de 16 y 17 años pueden interrumpir voluntariamente su embarazo sin permiso paterno.

Formulario

Podemos exige a los menores de 16 y 17 años que quieran acudir a esta fiesta que sus padres rellenen un formulario en el que expresan su consentimiento y aceptan «la responsabilidad» de que el menor acceda al recinto en el que se celebran estas actividades. Con esta autorización, los progenitores aprueban «la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias como el alcohol, tabaco o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él mismo pueda ocasionar», eximiendo así «de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa organizadora del evento», además de proclamarse «responsable único» de los posibles daños.

Los progenitores o tutores deben indicar su relación con el menor, siendo las opciones: padre/madre o tutor legal, lo que choca también con la Ley Trans, que introduce las denominaciones de «progenitor gestante» y «no gestante», para atender a la «diversidad».

Los menores de entre 16 y 17 años tendrán que llevar esa autorización para poder asistir.

El acto cuenta, además de con distintas actuaciones musicales, con un concurso de fotografía sobre «conflictos sociales y laborales y movimientos sociales», encuentros, actividades infantiles, libros y poesía, según se anuncia en el cartel.

En la web se pide además la «colaboración militante» de los asistentes a la fiesta, ofreciendo sus servicios de forma gratuita en distintas funciones, como la recepción del público y validación de entradas, el montaje, la asistencia en stands, recibir comandas y servir pedidos o, incluso, la «atención a la diversidad funcional», ejerciendo «labores de cuidados, acompañamiento y acomodación». De esta forma, se evita la contratación de personal y profesionales.

La fiesta ya está siendo promocionada por cargos de Podemos, como la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que se ha mostrado entusiasmada en sus redes sociales.

Precisamente, las dos leyes promovidas por su departamento suprimen el consentimiento paterno que sí se exige para acudir al concierto. En concreto, la Ley Trans permite la libre «autodeterminación de género», de forma que los menores no precisarán avales médicos ni psicológicos ni tampoco someterse a un tratamiento de hormonación, como hasta ahora. A partir de los 16 años, el menor podrá cambiar libremente de sexo; entre los 14 y los 16 tendrá que estar «asistido» por sus progenitores o tutores y entre los 12 y los 14 precisará la autorización de un juez. En estos casos, no obstante, la ley establece que si existen «desacuerdos» entre los progenitores y el menor se nombrará un «defensor judicial». Además, el Estado podrá «intervenir» en las familias que no permitan a sus hijos cambiar de sexo, lo que se considera una «situación de riesgo» para el menor.

Por su parte, la Ley del Aborto, también recientemente aprobada, permite que las jóvenes de 16 años en adelante puedan abortar sin necesidad de contar con el consentimiento paterno.