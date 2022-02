Podemos vuelve a vincular al partido de Santiago Abascal con el nazismo, la ideología de Adolf Hitler. El partido liderado por la ministra Ione Belarra ha publicado en sus redes sociales una imagen en la que se identifica a Vox con una esvástica nazi en Wordle, el juego de moda en Internet.

De esta forma, se confirma que cada vez que pueden el partido que gestiona cinco ministerios del Gobierno de España vincula al tercer partido más votado, con más de 3,6 millones de votantes, con una de las ideologías más sanguinarias de la historia.

El partido morado aprovecha los populares gráficos del juego de palabras Wordle que se ha popularizado en las últimas semanas. Es un divertimento que consiste en adivinar mediante letras diferentes términos y vocablos. Al Partido Popular le identifican con una flecha que va de la izquierda a la derecha, al PSOE con un símbolo de igual, a Vox con la simbología nazi, a Ciudadanos con la nada y a Podemos con una flecha que va de la izquierda a la derecha.

Los internautas han hecho comentarios de crítica a esta gracieta. «De verdad que con estas chorradas la cagáis», lamenta Ander. «Vuestra flecha debería ir hacia abajo», replica José Manuel. «¿Vosotros qué sois? ¿Don comedia? Respetaos un poco, por favor», se pregunta Noel. «Qué nivel humorístico tan bajo», afea otro usuario. En la misma línea, publica una chica llamada Antía: «Milito en Podemos y de verdad que estas publicaciones sobran». «Banalización del nazismo y el holocausto, genial», ironizan por otra parte.

«Banalizáis a los nazis»

«Creo que este tipo de publicaciones os quita seriedad. Deberíais subir publicaciones más adecuadas a un partido que forma parte del Gobierno. Empatizo mucho con Unidas Podemos pero este tipo de publicaciones me parece que ya no dan», comenta un simpatizante del partido morado. «¿No os daba para haceros la cara de Lenin y Stalin, no?», apostilla otro, a lo que opina un politólogo: «A mí lo que más me preocupa es que estos memes realmente representan la profundidad de vuestras opiniones en muchos temas. Es triste, pero son el equivalente en imagen de buena parte del discurso que tenéis».

Echenique y Monedero

Otras veces en las que Podemos ha ligado a Vox con el régimen genocida nazi fue cuando su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que mencionando a Vox y modifico la «x» final por una esvástica.

«Detalle parlamentario importante: Las enmiendas a la totalidad de los PGE se acumulan en una. Eso hace que mañana se sumen los votos de CUP, JxCat, Coalición Canaria, Foro Asturias, Cs, PP y Vo卐, todos votando la misma iniciativa con el mismo sentido del voto», escribió Echenique.

El mensaje de Pablo Echenique sobre Vox.

Entonces ya muchas personas reprocharon a Echenique su actitud, advirtiéndole de que estaba cometiendo un posible delito de injurias contra Vox. Otros han optado por informar directamente al partido de ese mensaje para ponerles en conocimiento y que «tomen medidas».

«Esto prueba tu nivel»

«Lo de la cruz gamada sobra, a ver si aprendes de una vez que no puedes aprovecharte de tu situación para provocar de tal manera», replicó uno de los usuarios. «Esto es una prueba de tu bajísimo nivel como político, por cierto», reprochó otro internauta. «Debería usted ser denunciado por Vox por asociar su partido a una ideología que masacró más de siete millones de judíos. Es inaudito que le paguen un sueldo público utilizado para insultar gravemente», espetó otra persona.

Por su parte, también hace unas semanas, Juan Carlos Monedero, director de la fundación de Podemos (el Instituto República y Democracia), agitó públicamente el odio a Vox. A la pregunta de «¿por qué hay que temer al partido de Santiago Abascal?, el politólogo contestó entre risas: «Son homínidos, no son humanos».

El estrecho colaborador de Pablo Iglesias afirmó que los dirigentes de Vox apuestan por «el sálvese quien pueda» y, como a su juicio les falta humanidad, sólo pueden ser calificados como «homínidos». «Hacen una invitación a romper con la humanidad, con lo que tenemos más de humanos. Los de extrema derecha también son homínidos aunque no son humanos», expresa. La afirmación genera risas en la entrevistadora del programa Para Hablar en Libertad.