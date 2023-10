PNV y Bildu ponen en la diana al juez que frena su dictadura lingüística: «Hablo con sentencias»

Los agentes convocantes prevén que será la manifestación «más multitudinaria a favor del euskera en los últimos años». Además de desbordar Bilbao, aspiran a que haya una movilización «pueblo a pueblo».

La secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua (el Consejo de la Lengua Vasca), Idurre Eskisabel, ha leído hace unos días un manifiesto para calentar la convocatoria. Muestra su desacuerdo con las sentencias en contra de «la normalización del euskera» y, por tanto, pide «denunciar los ataques contra el euskera».

En primer lugar señalan a los magistrados del Tribunal Constitucional porque en julio «la ofensiva subió a un nuevo nivel, cuando restringió a los municipios vascoparlantes la posibilidad de funcionar preferentemente en euskera, anulando parcialmente el artículo 6.2 de la Ley Municipal». Esta sentencia «fue contraria a un gran consenso social, ya que la Ley Municipal fue aprobada por amplia mayoría en el Parlamento Vasco».

A continuación, este colectivo avalado por el PNV y Bildu afea la sentencia del tribunal del juez Garrido, que garantiza que quien quiera documentación de su ayuntamiento en castellano no tendrá que demostrar que no sabe euskera. El tribunal entiende que este idioma no tiene que ser de uso obligado en la Administración local.