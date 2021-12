Se llama Eugen M.S, tiene 45 años, es de origen rumano, 1,80 de estatura y complexión fuerte, gran aficionado a las armas de fuego y ex vigilante de seguridad de la empresa Securitas, y desde la mañana de este martes es el hombre más buscado de toda Cataluña. Pasadas las 11:17 de la mañana, el individuo irrumpió en la sede de Tarragona de su empresa y disparó repetidas veces a tres personas, tras lo que se dio a la fuga en Citröen gris con placa 0795CBC. Ahora le buscan decenas de patrullas de Mossos y un helicóptero. En su huida también ha disparado y herido a un agente en un control policial. Ahora está atrincherado en una masía y cercado por los Mossos.

Las fotos del sospechoso a las que ha tenido acceso OKDIARIO no dejan lugar a dudas: el pistolero de Tarragona sabía perfectamente lo que hacía y disponía de armamento suficiente para llevar a cabo su ataque contra su ex empresa. Una venganza, dicen, por una reclamación no satisfecha de cantidades económicas pendientes tras su despido. En días anteriores, la discusión con sus antiguos superiores había subido de tono e incluso, aseguran fuentes de la empresa, llegó a amenazar con daño físico a alguno de ellos.

Eguen, en esas imágenes, posa orgulloso con su uniforme de vigilante y todo un arsenal de armas cortas -algunas son modelos de tiro deportivo-, cuchillos, machetes, balas y hasta un rifle con mira telescópica. En las fotos empuña las armas junto a varios de sus trofeos: practicaba tiro deportivo y acudía a campeonatos.

El pistolero de Tarragona.

Tal y como confirman fuentes policiales a OKDIARIO, en la ficha del sospechoso se refiere que es propietario de un rifle y cuatro pistolas. La utilizada en el ataque ha sido un arma corta que se cree que pueda ser de su propiedad.

Atrincherado

Los Mossos le han cercado tras localizar su vehículo, y ahora agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI) se prepara para asaltar el edificio si el trabajo de los negociadores fracasa.

Operación de alto riesgo. Así lo definen fuentes de los Mossos a OKDIARIO, tras recordar que el hombre es un experto en armas, que ha ganado varios campeonatos de tiro y que dispone de, al menos, un arma. Además, saben que va equipado con un chaleco antibalas y está dispuesto a todo.

Los agentes consiguieron localizar el vehículo y cercar la zona horas después del tiroteo. Minutos más tarde llegaba hasta la zona el GEI, que había sido movilizado una vez se constató que el hombre había conseguido huir del cerco policial.

Cuatro heridos

Tanto las armas como su preparación técnica le han facilitado el ataque que ha llevado a cabo este martes. Pasadas las once de la mañana, Eugen ha accedido a la sede de Securitas en el centro de Tarragona, en plena plaza de la Media Luna, y ha sacado un arma. A continuación ha disparado a tres personas. Una de ellas el gerente de la firma, con quien había tenido discusiones anteriormente y a quien había llegado a amenazar. Tras dar por cumplidas esas amenazas, dejando tres heridos tras de sí (uno crítico), ha emprendido la huida.

El pistolero de Tarragona.

El hombre, según los testigos presenciales a los que ha podido interrogar ya la policía, llevaba consigo una bolsa de deporte en la que, presumiblemente, habría ocultado el arma para acceder a la empresa. Además, un vecino ha conseguido fotografiar la matrícula del vehículo en el que ha huido el sospechoso, ofreciendo datos vitales para la búsqueda policial.

El operativo de búsqueda, a la que se ha sumado un helicóptero y decenas de patrullas de Mossos, consiguió localizarle a la altura de Reus. Un control policial divisó al individuo pasadas las 12:30 horas y le dio el alto, pero este respondió abriendo fuego. Un agente ha resultado herido con dos disparos, uno en el estómago y otro en el pecho.