Pepa Millán (Vox): «El PP de Feijóo en Génova sigue siendo la derechita cobarde»

«El PP sigue siendo la derechita cobarde». Lo afirma Pepa Millán. La portavoz de Vox en el Congreso se refiere al PP de Feijóo en Génova, con quien la dirección nacional de Vox rompió relaciones. Para Pepa Millán, «Feijóo tiene miedo y complejos con Vox». Cree la portavoz parlamentaria de Santiago Abascal que «el PP lleva mucho tiempo inmerso en un mar de incoherencias».

Pepa Millán lamenta que su partido -asegura- tenga que relacionarse con 17 partidos populares distintos. Millán destaca la buena sintonía de los gobiernos de coalición con el PP en Valencia, Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Pepa Millán, la portavoz parlamentaria más joven del Congreso a sus 29 años, es andaluza. Sus rasgos cordobeses la delatan. Cordobesa de Cabra, lugar masacrado por la aviación de la República en la Guerra Civil pese a estar muy alejado del frente. Murieron cientos de civiles. La Guernica andaluza de la que la izquierda nunca habla.

Por eso, Pepa Millán lamenta, especialmente, que Juanma Moreno no quiera usar su mayoría absoluta para derogar la ley andaluza de Memoria Democrática, y destaca: «El PP sólo revierte la Memoria Democrática y las políticas de la izquierda donde gobierna con Vox».

A Pepa Millán no le extrañaría -dice- que Feijóo y Sánchez pactaran sobre el caso Begoña Gómez y el caso Koldo, cuanto menos para no tener que comparecer ellos ante las comisiones parlamentarias de investigación. Para Pepa Millán es lo que hacen ahora con el CGPJ o RTVE y lo que han hecho siempre. Dice que PP y PSOE defienden su «turnismo» en el poder.

PREGUNTA.- ¿Feijóo y Sánchez podrían estar pactando para no tener que acudir ellos a las comisiones de investigación?

RESPUESTA.- No nos sorprendería. Son capaces. Ya pactaron nada más constituirse esta Cámara dejar fuera a Vox para repartirse la Mesa y las presidencias de las comisiones. Están dispuestos a pactar el CGPJ. Pactaron una reforma de la Constitución primando a las mujeres que padecen algún tipo de discapacidad sobre los hombres en una discriminación absolutamente evidente. Están dispuestos a negociar el Consejo de Televisión Española. No me extrañaría nada, porque a ellos lo que les une es ese afán por mantenerse en ese turnismo. El PP piensa que así va a llegar al poder, porque le toca, pero renunciando absolutamente a todo lo demás. Los creemos perfectamente capaces de pactar esto, porque ya lo han hecho antes.

P.- ¿Cómo van las relaciones con el PP? ¿Tiene diálogo fluido con Tellado?

R.- Por supuesto. Las relaciones aquí son así y más entre portavoces de dos formaciones que ya gobernamos en varios sitios. Pero sí es verdad que la relación se hace muy difícil cuando uno se encuentra con 17 partidos populares distintos. El hecho de que les critiquemos responde a que nosotros no podemos ser hipócritas y, si hay algo que se está haciendo mal, lo vamos a denunciar. Sabemos que esto a mucha gente le genera cierta desesperanza, porque verán que la izquierda se une y se confabula para llevar a cabo ese plan de desmantelamiento nacional y ven que nosotros, en ocasiones, nos andamos peleando. Pero no podemos dejar de denunciar aquellas cosas que se están haciendo mal. Y si el Partido Popular se sienta a negociar los jueces con el mismo Partido Socialista al que acusa de dar un golpe de Estado aprobando esta amnistía, pues lo tenemos que señalar. Hay lugares en los que no nos hemos encontrado ningún problema, como en Valencia, en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, etcétera… donde hay gobiernos de coalición satisfactorios. A nosotros nos gustaría hacer más, pero son satisfactorios dentro de una racionalidad. Pero luego en Génova nos encontramos con lo que nos encontramos: un Partido Popular distinto, dispuesto a entenderse con el Partido Socialista y a dejar de lado a Vox.

P.- ¿Feijóo tiene complejos con Vox?

R.- Nosotros pensamos que sí. O miedo. Nosotros no tenemos ninguno y señalamos lo que hacen mal.

P.- ¿El PP sigue siendo «la derechita cobarde» o eso ya pasó?

R.- Sigue siéndolo, sigue siéndolo… Sigue siéndolo porque lo demuestran los hechos. Hasta ayer el Partido Popular se manifestaba en la calle contra la amnistía. Luego se sienta con Junts y dice que es un partido democrático y perfectamente encajable en la aritmética parlamentaria. Esta semana se ha votado la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. El Departamento de Seguridad Nacional acaba de decir que la inmigración ilegal constituye la tercera causa de amenaza para la seguridad de nuestra nación, pero el Partido Popular, con tal de que no le llamen xenófobo o racista o le insulten, está dispuesto a tragar con eso y a aceptar lo que nosotros creemos que es una auténtica barbaridad.

P.- ¿Feijóo prefiere entenderse con Junts antes que con Vox?

R.- A nosotros nos sorprendieron mucho esos contactos que tuvo el Partido Popular con Junts. Nos sorprende mucho que diga que es un partido de tradición democrática cuando son los principales artífices de este golpe de estado y los principales culpables de que los españoles ya no seamos iguales ante la ley. Y nos sorprende que también digan que son reticentes a la hora de llegar a acuerdos con Vox, por ejemplo, en el caso de la Memoria Democrática o de recortar el gasto superfluo. El Partido Popular se tendrá que aclarar.

P.- ¿Tiene complejos el PP con la Memoria Democrática? Usted es de Cabra…

R.- Precisamente en Cabra tuvo lugar uno de los peores ataques que se recuerdan. Un ataque verdaderamente sangriento. Y precisamente en Andalucía el Partido Popular tiene mayoría absoluta y no quiere derogar la Ley de Memoria Democrática de la izquierda. En aquellos lugares donde nosotros estamos gobernando con el Partido Popular, se está empezando a revertir esa situación, como en Aragón. Pero ya ha salido el PP a decir que ellos sólo derogarán esas leyes en los lugares donde está Vox, pero no en otros lugares, como por ejemplo Andalucía, donde tienen mayoría absoluta. El Partido Popular no está dispuesto a derogar las políticas de la izquierda, sino a mantenerlas. Y en el caso de Andalucía, pues ya vemos esos homenajes tan sentidos que le dedica Juanma Moreno a Blas Infante, un islamista que lo único que quería era romper España a través de Andalucía. Si no está Vox, esas políticas no van a cambiar y se van a mantener. Vox es la única garantía para revertir esas políticas de la izquierda y sacar adelante leyes para garantizar la concordia y la unidad entre españoles, que es lo único que queremos. Nosotros queremos una España de españoles iguales ante la ley, de hermanos que sean capaces de mirar al futuro y no a través de unas leyes que nos imponen cómo tenemos que pensar y recordar nuestro pasado o decirnos quiénes eran los buenos y los malos en función del bando en el que lucharan.

P.- ¿Al señor Feijóo se le está poniendo cara de Rajoy?

R.- Bueno, los dos son gallegos, ¿no? La verdad es que el PP lleva mucho tiempo inmerso en un mar de incoherencias que tendrán que solucionar y nosotros no les vamos a decir a ellos cómo tienen que hacerlo. Pero sí es verdad que tienen un problema profundo de incoherencias y que, al final, lo malo es que las consecuencias las pagan los españoles. Ya vimos lo que ocurrió el 23 de julio. El PP hizo una campaña de demonización de Vox y se dedicó a tenderle la mano a Sánchez antes, durante y después de las elecciones. ¿Qué ocurrió? Lo que todos sabemos. En las comunidades donde hemos logrado entendernos, sin embargo, tenemos el adelanto de lo que podía haber sido España. Esas regiones son el reflejo de lo que España pudo haber sido el 23 de julio. Y no lo fue por la torpeza del PP.