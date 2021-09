La política española está a punto de entrar, otra vez, en modo campaña. Con las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo de 2023 y las generales para ese mismo año, aún no está claro si también en mayo o en diciembre, Pedro Sánchez dará inicio a su particular campaña tras el congreso federal del partido. El cónclave, que aprovechará para renovar a todo su equipo de colaboradores, se celebrará en Valencia en octubre. Si no hay sorpresas, los afiliados le reelegirán como secretario general, ya que no se espera rival.

A partir de ese momento, Sánchez abandonará la gestión diaria para centrarse en recuperar votantes en territorios tan complicados para el socialismo en los últimos años como Madrid o Andalucía. Pedro Sánchez dejará en manos de sus ministros de la Presidencia, Política Territorial, Economía, Hacienda, Seguridad Social e Inclusión, Exteriores y Transición Ecológica el día a día del país. Mientras, más allá de presidir el Consejo de ministros y dar conferencias vacías de contenido, el presidente dedicará su tiempo a viajar por todos los rincones de España a la búsqueda de nuevos votantes.

Sin influencia internacional, más allá de que Moncloa tergiverse las palabras de representantes de la administración americana para venderse como socios fiables de Joe Biden, Sánchez dejará de dar vueltas por el mundo para visitar alcaldes y municipios de la España despoblada. Hace unos días, en la jornada más sanguinaria en Afganistán, optó por no reunir al grupo de trabajo interministerial que supervisaba la evacuación para hacer una de esas visitas al Hogar de mayores de Navalmoral de la Mata (Extremadura).

Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura serán los territorios más visitados por el presidente a lo largo de los próximos meses. En todos estos lugares el PSOE se juega revalidar sus gobiernos o bien echar al Partido Popular. Visitas populistas o grandes anuncios sin concretar, serán la tónica habitual del jefe del Ejecutivo en todas estas visitas que realizará por nuestro país hasta mayo de 2023.

La nueva estrategia del sustituto de Iván Redondo al frente de la sala de máquinas de La Moncloa pasa por provocar baños de masas al presidente. Que Sánchez sea concebido por los votantes como un líder querido. Por eso Óscar López abandona la política del marketing y las emociones que ha implementado su antecesor para volver a la política de a pie de calle. La del contacto directo con los ciudadanos. Aunque el líder socialista, que hizo un máster al lado de Redondo, continuará usando algunas de sus técnicas sobre todo en el cuerpo a cuerpo con sus socios y la oposición.