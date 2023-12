Patxi López tras forzar una amnistía urgente y sin informes jurídicos: «Es transparente y democrática»

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido en el Congreso que la amnistía «es mucho más transparente y democrática que el indulto» ya que se aprueba tras «un debate abierto con luz y taquígrafos de esta Cámara». Lo cierto, por eso, es que los socialistas han hurtado al resto de poderes del Estado la opción de opinar sobre la norma al proceder por la vía de urgencia y sin dichos informes que habitualmente se incorporan a las normas que se aprueban en las Cortes.

Patxi López, el único diputado que estampó su firma en la proposición de la Ley de Amnistía, pese a que con anterioridad la había rechazado, ha asegurado ante un pleno del que se ha ausentado Pedro Sánchez que «defendemos la amnistía como paso para seguir avanzando y la consecución de la concordia entre Cataluña y España». El portavoz socialista ha afirmado que con la futura ley «pretendemos cambiar el guión» para «salir de un enfrentamiento infinito y sin solución». Según él la situación catalana «sólo lo puede resolver la política» para «acabar con la división de los últimos tiempos».

Consciente de que la norma acabará en el Tribunal Constitucional, cuyo presidente Cándido Conde-Pumpido asesoró a Moncloa antes de negociar con los separatistas para asegurarse que supera el filtro judicial, Patxi López ha espetado a PP y Vox que «ninguno de ustedes forma parte del Tribunal Constitucional que tiene que tomar la decisión sobre la constitucionalidad de la amnistía». El diputado por Vizcaya también ha manifestado que «la Constitución nace de una amnistía» y que «no habría ni Constitución ni Transición sin amnistía. No la incluyó, pero tampoco la excluyó» ha subrayado.

Patxi López, que como Sánchez también ha cambiado de opinión respecto a la amnistía, al saber que sin ella no podrían seguir gobernando cuatro años más, ha exclamado ante la Cámara que «tengo argumentos, no como otros que no tienen más que insultos». Lo cierto es que este martes no ha expuesto ninguno de esos argumentos que justifiquen la amnistía más allá del mantra de recuperar la convivencia, mientras Junts y ERC amenazan con volver a repetir el golpe si ahora no les ceden un referéndum. López ha asegurado que «la amnistía no es pedir perdón y perdonar o olvidar, es sacar conclusiones para resolver problemas».

Tras repetir que «la amnistía alumbró la democracia», en el pleno que ha dado luz verde a la toma en consideración de la norma, que a partir de ahora podrá ser enmendada por los grupos parlamentarios, Patxi López ha explicado que «no podemos decir de ninguna manera que la Constitución prohibiría la amnistía». Unas declaraciones que chocan con la opinión de varios juristas, entre los cuales algunos ex magistrados del Tribunal Constitucional, como Encarnación Roca, que han dejado claro que no cabe en la Carta Magna.

Con fuertes críticas al PP, de los que ha dicho que «ustedes juegan a meter miedo» mientras «nosotros a sembrar esperanza», el portavoz del grupo parlamentario socialista ha defendido que se han visto obligados a aprobar la amnistía ya que la situación en Cataluña «es la herencia que nos dejaron».