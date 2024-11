El reconocido historiador argentino Patricio Lons, cuyo canal de YouTube supera los 170.000 suscriptores, revela en una extensa entrevista detalles poco conocidos sobre el papel de las finanzas internacionales en la desintegración del Imperio español y ofrece una visión renovada de figuras históricas tradicionalmente denostadas. «La independencia de España no fue un buen negocio para los países hispanoamericanos», afirma Lons, al que le gusta recordar que «cuando los ingleses invadieron Buenos Aires en 1806, los gauchos los atacaron al grito de ‘¡Santiago y cierra España!’».

En un análisis que desafía la narrativa histórica convencional, Lons destaca la figura de Fernando VII, tradicionalmente criticado, revelando su papel en la defensa de los intereses económicos hispanos: «Rechazó el apoyo de los Rothschild. La banca Rothschild le dijo ‘Yo te financio el déficit, pero me das el manejo del mercurio’. Fernando VII lo vio venir […] y dijo ‘esto se quedan con el mercurio, luego me van a pedir la plata, luego me van a hacer la ceca de acuñación y se quedarán con la moneda’».

El historiador señala que esta resistencia a los intereses financieros internacionales tuvo consecuencias significativas, ya que los Rothschild solo lograron penetrar en España durante el reinado de Isabel II, «previa muerte sospechosa de Alejandro Aguado», el banquero más rico de Europa y principal financista de Fernando VII.

Respecto a la situación actual de España, Lons observa una «crisis de identidad» que contrasta con el despertar hispanista en América. «Hay una España latente a punto de salir […] hay una España profunda que es la que va a saltar en algún momento», afirma, añadiendo que «en el fondo estamos ya conscientes de que el destino de Hispanoamérica separado no nos ha ido bien».

El historiador propone una visión audaz para el futuro: la reunificación de España y Portugal como primer paso hacia una renovada relación con Hispanoamérica. «El gran proyecto geopolítico de España y Portugal debería ser la reunificación […] casaría a un Borbón con un Braganza y plantearía una monarquía unida con un rey que tenga mucho más poder».

El historiador aborda también la conexión entre la independencia americana y sus consecuencias globales: «Al destruirse el imperio español en América no solo se perjudicaron los hispanoamericanos. Nuestra economía era complementaria con China y con la India». Según explica, este vacío fue aprovechado por Inglaterra, que «produce una hambruna de 30 millones de hindúes» al forzar la producción de opio en lugar de cereales.

Sobre la administración española en América, Lons destaca la calidad de los funcionarios virreinales: «España tenía una muy buena escuela de administración […] los virreyes que llegaron a América eran muy buenos». Contrasta esto con la situación posterior a las independencias, cuando «toda América entró en un proceso revolucionario» que resultó devastador para muchos territorios.

«La historia no es un lugar de residencia, es un lugar de reflexión», afirma Lons, enfatizando que el estudio del pasado debe servir para «generar la política que tiene que tener un país». En este sentido, propone que España comience «a ver a los hispanoamericanos como sus compatriotas» y que se reconozca la unidad civilizacional que existe «desde California hasta la Antártida».

El historiador concluye con un mensaje optimista sobre el futuro de la hispanidad: «En el año 92 la leyenda negra ganaba 1000 a 0. Yo creo que sigue ganando, pero gana 10 a 4. Y el tiro penal es a favor nuestro». Esta metáfora futbolística ilustra su convicción de que el reconocimiento del valor de la herencia hispánica continúa ganando terreno en ambos lados del Atlántico.