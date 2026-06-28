Pasean una cabeza de Abascal ‘decapitada’ sobre una bandeja en una marcha LGTBIQ en Sevilla

Miles de personas recorrían las calles de Sevilla con motivo de la manifestación del Orgullo LGTBIQ+. Una celebración empañada por un detalle de mal gusto y que recuerdan a otros que han merecido denuncias del Gobierno que, sin embargo, no se ha pronunciado en esta ocasión: se trata de la exhibición de una imagen que muestra la cabeza del líder de Vox, Santiago Abascal, decapitada sobre una bandeja.

Desde la facción local de Vox en la capital hispalense se han hecho eco y aseguran que se trata de «una exhibición de odio que roza el delito». «No, no es una fiesta, ni una reivindicación», afirman en redes sociales. También han señalado en redes el odio vertido a Vox durante la marcha LGTBI en Sevilla. El partido de Vox critica que este tipo de eventos cuenten con el respaldo y la financiación de dinero público y aseguran que les «cortarán el grifo».

«No, no es una fiesta, ni una reivindicación. Es una exhibición de odio que roza el delito. Y como siempre con dinero público, porque serían incapaces de organizarse sin que tengamos que pagarles la fiesta. Les cortaremos el grifo de la subvención», han asegurado en Vox Sevilla.

No, no es una fiesta, ni una reivindicación. Es una exhibición de odio que roza el delito. Y como siempre con dinero público, porque serían incapaces de organizarse sin que tengamos que pagarles la fiesta. Les cortaremos el grifo de la subvención. pic.twitter.com/1xfjOU3Bu9 — VOX Sevilla capital (@VOX_SevCapital) June 28, 2026

Cabe recordar que, hace unos meses, el PSOE denunció por incitación al odio cuando apalearon una piñata de Pedro Sánchez en Ferraz. El hoy condenado y entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llevó a la Audiencia Nacional esa denuncia, que acabó siendo archivada y que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir a un juzgado madrileño. Los socialistas, sin embargo, no se han pronunciado en esta ocasión, cuando la víctima es de un partido diferente.