La secretaria de Estado de Igualdad, Pam Rodríguez, admite que su idea de feminismo «es una suerte de nuevo socialismo» que sirve para reconstruir la sociedad desde abajo. Lo ha dicho durante un curso de verano de la universidad Complutense, titulado Desarmando la masculinidad, en el que ha participado para seguir adoctrinando en su ideología de género. Durante sus intervenciones, Pam ha remarcado la necesidad de destruir la masculinidad como la conocemos para avanzar en el reparto de cuidados entre géneros que desde su departamento proponen.

OKDIARIO se ha trasladado hasta el Real Centro Universitario María Cristina, adscrito a la Universidad en San Lorenzo de El Escorial, donde la Complutense está celebrando sus cursos de verano para asistir a las clases impartidas por Ángela Rodríguez Pam. En ellas, la viceministra ha compartido sus ideas feministas con los asistentes en plena campaña electoral. «Tenemos que hacer políticas feministas para los hombres, es fuerte que ahora se quemen brujas en las hogueras por hacer feminismo», ha explicado Pam a sus alumnos durante la clase.

Cuidados

La número 2 de Irene Montero ha cargado contra los hombres asegurando que su papel a la hora de cuidar de sus familiares e hijos es ínfimo y que no participan como deberían en las tareas del hogar. Citando estudios obsoletos, Pam ha querido fundamentar sus opiniones. «Los datos son sexys pero cabezones, quienes cuidan somos los mujeres con cuidados informales y no tenemos que cuidar si no queremos, nos mandatan a cuidar», ha explicado Pam. Y prosigue: «Somos la generación sándwich que estamos en una edad en la que tienes que cuidar a tu madre y a la vez de tus hijos».

Tras arremeter contra los cuidados en la familia, Pam también ha recordado durante la clase cómo desde el Ministerio de Igualdad se ha luchado por la corresponsabilidad durante toda la legislatura. «Nos convertimos en militantes contra el teletrabajo, era un infierno estar con tu criatura cuando tenías que trabajar sin tener tiempo para ti misma», ha dicho tajantemente durante la clausura del curso.

200 millones públicos

El curso universitario de verano, que ha contado con la presencia de Pam Rodríguez como profesora, ha sido organizando a través del Plan Corresponsables impulsado desde el Ministerio de Igualdad. Este proyecto fue dotado con 200 millones de euros públicos en los Presupuestos Generales de 2021, una cifra que la secretaria de Estado ha calificado de «mínima» durante su charla con los estudiantes.

No obstante, esta partida pública ha posibilitado la puesta en marcha de este curso. La encargada de su inauguración fue la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rossell, que en tan sólo unos días también impartirá un curso sobre la ley que excarcela a violadores conocida como sólo sí es sí en este mismo recinto. También la podemita Beatriz Gimeno se acercó hasta esta aula llegando a decir ante los alumnos que el género te lo da la sociedad y no la naturaleza. «Si estuvieras en una isla desierta, no tendrías género», aseguró Gimeno.

A estas representantes de Igualdad se suma la profesora Bakea Alonso Fernández de Avilés, que ha asegurado durante el curso que «los hombres no aceptan sus emociones». «Queremos que los hombres sean de otra manera», ha apostillado durante la clausura del curso al que ha asistido este periódico.

Ataque a medios

Una veintena de alumnos han asistido a este curso acompañados de periodistas contra los que Pam también ha cargado. El segundo día del curso, el pasado jueves, una redactora de una agencia de noticias fue increpada por la secretaria de Estado cuando la interpeló en el turno de preguntas tras la clase. «Es una falta de respeto lo que haces», le dijo a la informadora que se encontraba allí haciendo su trabajo tras ser convocada por los organizadores del curso.

También durante la clausura del mismo ha cargado contra la Cadena Ser. La secretaria de Estado ha afeado a la locutora Àngels Barceló no haberse detenido a explicar las políticas del Ministerio de Igualdad durante una entrevista a un alcalde socialista emitida en la mañana de este viernes. «La comunicación ha jugado una mala pasada a las políticas de Igualdad, ya que se ha informado mucho de la ley del sólo sí es sí», ha aseverado la número 2 de Irene Montero.