Page ya no está solo: Lobato y Tudanca levantan la voz contra Sánchez por su falta de autocrítica

Emiliano García – Page ya no está sólo en sus críticas a Pedro Sánchez. A la voz discordante del presidente de Castilla – La Mancha y líder del PSOE en esta región, el único socialista con mayoría absoluta, se le han sumado en las últimas horas dos voces que hasta ahora no expresaban su desacuerdo con tanta contundencia. Se trata de los líderes en Castilla y León, Luis Tudanca, y en Madrid, Juan Lobato. Ambos han reclamado más autocrítica a al dirección federal tras no haber asumido ningún fallo en la derrota electoral en Galicia.

Este último ha asegurado que «hay que escuchar» la opinión de Page porque «se lo ha ganado, se lo merece y tiene un gran respaldo». Un mensaje que choca con las críticas vertidas este mismo martes por la mañana por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, que dijo le resultaba «incomprensible el análisis de Page».

«Si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy hablaríamos de las consecuencias nacionales, no gallegas» dijo este lunes, durante un acto institucional, el presidente de Castilla – La Mancha, Emiliano García – Page. «Sería el principio de la decadencia», prosiguió, antes de manifestar que «si pasa lo contrario, la conclusión también tiene que ser nacional».

En su defensa, a diferencia del ataque que le ha propinado Montero este martes, Lobato recalcó que «en el PSOE hay muchas opiniones y eso es lo que le da riqueza». «Yo tengo una absoluta lealtad a mi secretario general y presidente del Gobierno, pero eso no es incompatible con que tengamos opiniones», subrayó.

Juan Lobato, líder del PSM, defendió que «la reflexión que no hicimos en mayo, porque se convocaron las elecciones generales y no dio tiempo, la tenemos que hacer ahora». «Nosotros en Madrid nos comprometimos a hacerla y hemos empezado con asambleas por todos los territorios», ha apuntado el también portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas.

El ex alcalde de Soto del Real apuntó que el PSOE «tiene que recuperar la vocación de mayorías» y que su partido tiene «unas políticas muy claras y concretas que se pueden adaptar a los tiempos que corren». «Nuestro objetivo tiene que ser dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad y no a pequeños nichos», explicitó.

Luis Tudanca, uno de los barones que hasta ahora se consideraban más cercanos a Pedro Sánchez, también salió a criticar la falta de autocrítica de la dirección federal. El secretario del PSOE en Castilla y León y portavoz socialista en las Cortes castellanoleonesas, aseguró que los datos logrados por su formación en las elecciones gallegas son «inexcusablemente malos». Tudanca, que hace dos años logró también su peor resultado electoral frente a Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que toca «hacer una reflexión» y trabajar los próximos cuatro años para que haya «una alternativa progresista» para esta Comunidad.

Tudanca avisó que «lo que tienen que hacer es reflexionar», especialmente la dirección de Sánchez, que es quién impuso al candidato y la campaña. Aún así el líder del PSOE en Castilla y León dejó claro que él es de los que cree «que la tierra es para el que se la trabaja» por lo que «ahora lo que toca en Galicia es trabajar cuatro años «desde el territorio, desde la militancia, desde los colectivos sociales, de lo más pequeño al más grande, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, calle a calle, para construir, trabajar y lograr que haya una alternativa progresista».

Críticas en privado

Además de Page, Lobato y Tudanca, empiezan a aflorar también cada vez más críticas a nivel privado. De esta forma otros líderes territoriales, grandes alcaldes e incluso presidentes autonómicos, con los que ha contactado este periódico, asumen ·»el desgaste» y «el enfado» por los malos resultados que se están consiguiendo «por imponer decisiones que no se permiten votar a la militancia».

Fuentes cercanas a un barón importante del PSOE, que prefiere no dar su identidad, teme que «la situación nos acabe devorando». «A nivel nacional y en muchas regiones», no en la suya, «estamos creciendo a costa de nuestros socios y no de nuestros rivales». Y eso, avisan, «al final te acaba empequeñeciendo porque la bolsa de votantes que compartes con tus socios es limitada».

También entre las bases

Entre las bases también empiezan a aflorar las críticas. Daniel Ratón, concejal de las Juventudes Socialistas en Valcabado, aseguró la misma noche electoral del domingo que «quizá en el PSOE deberíamos pensar menos en Moncloa y más en volver a la calle, hacer campañas puerta a puerta, recuperar la convivencia, regresar a las asociaciones vecinales y movimientos sociales». El edil reclama «dejar de quemar políticamente a gente con tal de sobrevivir al corto plazo».