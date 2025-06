Padres del Highlands preparan un regalo y fiesta de despedida del director acusado de encubrir abusos

Un grupo de padres del colegio Highlands School El Encinar (Madrid) preparan un regalo y fiesta de despedida al que fuera director del centro educativo Jesús María Delgado, al que acusan de haber encubierto los presuntos abusos sexuales del cura Marcelino de Andrés a ocho alumnas de seis años.

Según ha podido saber OKDIARIO por fuentes internas del colegio, un grupo de padres, que no cree a las niñas, llevan semanas organizado una colecta de dinero para hacerle un regalo de despedida a Delgado, que dimitió a raíz del escándalo de pederastia que salpica al Highlands.

La organización de esta colecta se ha hecho a través de un grupo de WhatsApp formado por varios padres escépticos con el testimonio de las niñas que dicen que el padre Marcelino las había hecho tocamientos. Las alumnas de seis años relataron estos abusos a sus padres que han denunciado los hechos ante la Policía.

Un grupo de padres apoya al colegio y trata de silenciar estos abusos. Incluso, ha habido enfrentamientos con los padres de las niñas presuntamente abusadas. Por el contrario, otros progenitores han apoyado a los padres de las víctimas y algunos de ellos han sacado a sus hijas del colegio.

Este sábado, 7 de junio, se celebra la fiesta del colegio. Es del día del Highlands. Algunos de estos padres propusieron invitar a Jesús María Delgado. Incluso, ha habido padres que han ido a visitar a Delgado a Córdoba, lugar en el que reside tras dejar el colegio.

Charlas para mitigar el escándalo

Jesús María Delgado se reunió cuando aún era director del colegio con los padres de las niñas a petición de los progenitores. Le pidieron esta reunión para que diera explicaciones sobre lo ocurrido, ya que permitió que el padre Marcelino se acercara y se quedara a solas con las niñas.

Delgado estuvo acompañado en esta reunión de una mujer llamada Rocío, que respondía a las preguntas cuando él no sabía qué contestar. El ex director del Highlands admitió en este encuentro que le había advertido al presunto pederasta que no debía darles regalos a las niñas.

También se han organizado charlas de educación sexual para alumnos. Entre ellas un programa llamado Taller Escudo Dignidad con el que tratan de prevenir el abuso infantil. El equipo de orientación del colegio puso en marcha esta formación a la que asistieron alumnos que dicen haber recibido información sesgada.

El colegio, sumido en una profunda crisis reputacional a raíz del escándalo del padre Marcelino, ha tratado además de limpiar el nombre del colegio haciendo publicidad en medios. En concreto, ha habido anuncios de publicidad en televisión.

La investigación judicial

La investigación judicial corre a cargo de la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. La juez recibió los atestados policiales en los que se podía ver en las cámaras de seguridad del colegio cómo el cura Marcelino de Andrés se llevaba solo a las niñas en el momento de la hora de comer.

A pesar de la gravedad de los hechos, la juez decidió dejar en libertad a Marcelino de Andrés, que negó los hechos en su declaración ante la instructora. Desde entonces ha permanecido en Segovia, en casa de sus padres, disfrutando de la libertad, a pesar de que ocho niñas coinciden en que han sido víctimas de abusos por su parte.

La juez ha señalado este mes de junio un calendario de declaraciones en el marco de la investigación judicial. El pasado lunes 2 de junio declararon tres de las menores junto a sus padres. Ratificaron la denuncia y las niñas de sólo seis años volvieron a relatar los abusos que sufrieron. Este jueves 5 de junio declararán otras dos menores junto a sus padres.

El 17 de junio también acudirán al juzgado el que fuera director del Highlands Jesús María Delgado y las profesoras María Eugenia y Madeleine. Han sido citados, puesto que una de las menores dijo que le había comentado los abusos a estas educadoras. La defensa de los padres ha pedido su imputación en el caso a raíz de conocer que podrían haber encubierto estos abusos.

Dimitió del Highlands

Jesús María Delgado dimitió de la dirección del Highlands a raíz del escándalo de pederastia. «Ante la situación que vivimos en el colegio del que soy director, que ha provocado un profundo dolor y ha causado desconfianza en nuestra institución, considero que debo presentar mi renuncia como director», explicó en un comunicado publicado en la web de los Legionarios de Cristo, congregación a la que pertenece el centro educativo.