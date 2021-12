El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, cree que España vive «una emergencia social y económica» y que, mientras tanto, «el gobierno de Sánchez hace como si no pasara absolutamente nada». En una entrevista a Hoy Responde de OKDIARIO, Pablo Montesinos ha dicho que «los españoles están muy cabreados y hartos» mientras el presidente del Gobierno «vive al margen de la realidad en el búnker de Moncloa o en esa burbuja del Falcon». «No pisa la calle», dice Pablo Montesinos. «Si no sabe o no quiere tomar las medidas que España necesita -señala- que se haga a un lado, convoque elecciones, que se someta a la opinión de los ciudadanos y que de paso a esa alternativa que representa el Partido Popular y Pablo Casado».

«Los presupuestos están muertos antes de nacer», afirma el vicesecretario de Comunicación del PP, que lamenta que «el rodillo parlamentario del Gobierno y sus socios» no les haya llamado ni, siquiera, les haya permitido votar las enmiendas que presentaron. «El mantra del ‘PP bloquea’ que repite Sánchez cae por su propio peso», constata. Montesinos ve a Sánchez, cada vez, más parecido a Zapatero «por esos brotes verdes que solo ven ellos» y por convertir el reparto de fondos europeos en otro plan E sometido esta vez -viene a decir- a las exigencias de sus socios independentistas. Como esa cadena hotelera catalana rescatada por el Gobierno con fondos europeos, que, en sus hoteles, pone las banderas catalanas y de multitud de países, pero no la española: «Yo no pienso ir a ese hotel, se lo aseguro. Que cada uno haga lo que quiera». Montesinos tiene claro que «el responsable último» de lo que vivimos es Pedro Sánchez. «Él ha elegido a Podemos, a Bildu y a ERC».

Sánchez y Otegi

Pablo Montesinos tiene claro que «estamos ante una operación de blanqueamiento» de Bildu y Arnaldo Otegi al haberle otorgado el presidente Sánchez la categoría de «interlocutor válido». El PP ve claras las intenciones de Sánchez y Otegi: «Otegi dice que quiere excarcelar a los presos de ETA y Sánchez dice que no. Pero la hemeroteca de Sánchez nos dice que cuando dice que algo no va a ocurrir previsiblemente va a ocurrir», como con los indultos de los golpistas catalanes del procés que el presidente negó que se producirían. Por ello, Pablo Montesinos reitera el compromiso de Pablo Casado cuando llegue a La Moncloa: retirar las competencias de las prisiones al País Vasco y Cataluña. «Instituciones Penitenciarias ha de volver a la estructura del estado tanto en el País Vasco como en Cataluña. Es una de las cesiones de Sánchez y deben volver al estado, al marco común, para que todo el mundo tenga claro que las normas se cumplen». En este sentido, Montesinos afirma también que Casado, desde el gobierno, «intentará» revertir los indultos de los líderes del golpe de estado en Cataluña de octubre de 2017. «Utilizaremos -ha dicho- todos los recursos a nuestro alcance para que esas penas se cumplan».

En la [amplia] lista de derogaciones sanchistas de Casado cuando llegue a Moncloa, Montesinos añade la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha levantado contra el Gobierno a policías de toda España y la Guardia Civil: «Será una de las primeras medidas». Pablo Montesinos reitera, además, el compromiso absoluto del PP con las víctimas del terrorismo: «Estaremos siempre donde nos pidan».

El 155 y Cataluña

«A Pablo Casado no le temblará el pulso para hacer cumplir la ley en Cataluña», dice su vicesecretario de Comunicación al hilo de la sentencia del Supremo sobre educación en español que la Generalitat no piensa aplicar. «¿Un 155 educativo o un 155 general?», le preguntamos al constatar que, si ganan las próximas elecciones, se encontraran al mismo gobierno catalán independentista de un Pere Aragonés y una ERC en rebeldía permanente. «Hablamos de la educación», matiza. «Si el presidente Casado tiene que tomar alguna decisión para salvaguardar la igualdad de todos los españoles, la tomará». Montesinos critica el clasismo de Ada Colau que ha mandado a la educación privada a quienes quieran la enseñanza en español para sus hijos y señala con ironía: «¿No eran el partido de la gente?».

Cayetana: «Yo me iría»

Pablo Montesinos, como ningún miembro de la dirección nacional del PP, acudió a la presentación del nuevo libro de Cayetana Álvarez de Toledo: «Tenía cosas mejores que hacer». Está claro. «¿Cayetana es crítica o desleal? ¿Debería dejar el escaño?», le preguntamos. «Yo daría las gracias a Casado y me marcharía a casa», contesta. Y añade: «Pero eso es lo que haría yo, Pablo Montesinos», aunque la puerta de salida la ha dejado claramente indicada.

«¿Cayetana trabaja poco como diputada, como insinúa Teodoro García Egea?», le preguntamos. Montesinos asegura que en el grupo parlamentario, sus compañeros están molestos por las cosas que la ex portavoz dice de ellos en el libro. «Hay diputados que han trabajado con ella con convicción, con ideas y que no paran de presentar iniciativas, preguntas, proposiciones… y que se han sentido heridos con lo que ha escrito Cayetana de ellos».

El PP de Madrid

¿Conspiran ustedes en Génova contra Ayuso para restarle poder en Madrid?», le preguntamos. «No», contesta en seco. Calla unos segundos, nosotros también, y añade: «La posición está muy clara y yo creo que este asunto [la fecha del congreso madrileño] está zanjado. Los plazos están marcados, podrá presentarse quien quiera y quien gane tendrá el respaldo de la dirección nacional».

Pablo Montesinos dice que la presidenta Isabel Díaz Ayuso es «un activo muy importante de nuestro partido» y añade que «junto al resto de presidentes autonómicos del PP muestra lo que puede hacer Pablo Casado cuando llegue a La Moncloa». Reconoce que la arrolladora victoria de Ayuso el 4-M en Madrid fue para todo el PP nacional y para el proyecto de Casado «un revulsivo indiscutible que nos insufló a todos muchísimo ánimo». «¿Creen a Ayuso cuando dice que su objetivo político es Madrid?». «No tengo porqué no creerla», responde y niega («rotundamente no») que desde Génova se filtren rumores para perjudicarla.

Ola de cambio

«Isabel Díaz Ayuso está haciendo un trabajo extraordinario en la Comunidad de Madrid y en lo que tenemos que centrarnos ahora todo el partido [y remarca «todo»] es en lo importante… Y lo importante es plantear una alternativa al gobierno de Pedro Sánchez y conseguir más pronto que tarde que Pablo Casado sea presidente del Gobierno».

En esta España en «emergencia económica y social» y de ciudadanos «muy cabreados y hartos», Pablo Montesinos ve ya una «ola de cambio enorme en cuanto sean las elecciones». Lanza un mensaje de unidad para concentrar el voto del centroderecha en el PP y vuelve a la burbuja de un presidente del Gobierno aislado y alejado de la realidad: «Mientras Pablo Casado está en la calle escuchando a los ciudadanos y los sectores afectados por la crisis, reuniéndose con ellos y haciendo propuestas para intentar solucionar sus problemas, Pedro Sánchez está en el búnker de La Moncloa o volando en Falcon».