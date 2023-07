El ex vicepresidente y ex líder de Podemos Pablo Iglesias se ha unido este martes a las voces de los diferentes políticos que intentan estos días sacar tajada del resultado electoral del 23J, cuya victoria del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es insuficiente para sacar adelante una investidura que le lleve a Moncloa. Iglesias ha reclamado que en caso de una posible repetición electoral que se celebren primarias para designar la candidatura a la Presidencia y la confección de las listas. A juicio de Pablo Iglesias, tendría que haber primarias, al dar por sentado que no cree que «nadie se atreva» a decir a los militantes e inscritos que «esto va a ser otra vez a dedo», en referencia a cómo se confeccionaron las listas de Sumar, en las que se quedó fuera, por veto expreso de Yolanda Díaz, su pareja Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones.

Durante sus declaraciones, el ex líder de Podemos no ha querido dejar pasar la oportunidad de volver a recordar el trato dispensado a su pareja, Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, por Yolanda Díaz, líder de Sumar, tras su veto a formar parte de las listas, que le permitiera conservar su asiento en el Congreso de los Diputados. Iglesias ha destacado que no se ha entendido la «crueldad» del «veto unilateral» y «enormemente injusto».

Iglesias, que ha querido ahondar en el portazo a su pareja, ha destacado que «creo que la gente cada vez acepta menos la mentira, la ambigüedad y la crueldad». Unas declaraciones que se producen tras recalcar que fue él quien propuso en 2021 como candidata a Díaz.

Pablo Iglesias, que también ha querido analizar el resultado electoral de Sumar, ha hecho hincapié en que es «importante» dado que se ha impedido que, a su juicio, la derecha tenga mayoría suficiente para optar a gobernar. En este sentido, ha recordado que las decisiones que tomó la candidatura se orientaban a cosechar un mejor balance que los tres millones de votos y 31 diputados obtenidos.

En declaraciones en TV3, Iglesias ha señalado que su pareja es un «enorme» activo político que se ha atrevido a avanzar en derechos feministas pese a recibir «violencia mediática», por lo que su exclusión no ha sido entendida entre mucha gente. «Aquel acto de Magariños se planteó el objetivo de la Presidencia del Gobierno. Eso es lo que está detrás de la decisión de vetar a Irene Montero, a Pablo Echenique y a otros dirigentes de Podemos y de invisibilizar a Podemos en la campaña», ha querido defender.