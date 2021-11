Pablo Iglesias ha confesado que habría votado a favor de Enrique Arnaldo como candidato del Tribunal Constitucional. «Por supuesto, me habría comido ese sapo para evitar que el Constitucional estuviera en manos de la derecha», ha justificado el fundador de Podemos metido a comentarista político.

Mal trago el que ha pasado Iglesias para justificar lo que ha hecho Podemos votando a favor de todos los candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional, incluido el controvertido Enrique Arnaldo, propuesto por el Partido Popular. Iglesias asegura que «el electorado de Podemos no entiende cómo nuestros diputados han podido votar a un candidato abiertamente corrupto [en referencia a Enrique Arnaldo]».

Lo sorprendente es que Iglesias es capaz de justificar este movimiento de Podemos, él mismo, a pregunta de Aimar Bretos director de Hora 25 de la Cadena Ser, asegura que habría votado a favor del magistrado propuesto por el partido Popular.

Y a continuación, intenta justificar cómo Podemos ha contribuido al «desprestigio» del Constitucional. Iglesias asegura que el tribunal se ha convertido en «una barrera de bloqueo frente al Poder Legislativo» y, entonces, ataca a Vox porque «ha presentado 28 recursos de inconstitucionalidad, de los cuales buena parte ha sido admitido a trámite». Y continúa, «un Tribunal Constitucional controlado por la derecha, por muy desprestigiado que esté se puede cargar la Ley de Eutanasia, la Ley de Infancia, puede en la práctica acabar con la capacidad legislativa del Congreso de los Diputados para orientar la política de nuestro país», asegura Iglesias en un claro ataque a la independencia de los miembros del Constitucional, a los que vincula sin tapujos con la derecha y a los que acusa de tomar decisiones para favorecer las políticas de la derecha.

Por eso, Pablo Iglesias cree que tragarse sapos como el de Arnaldo favorece la «correlación de fuerzas en el Constitucional» para «evitar que el tribunal impida que las políticas progresistas se vean limitadas por un Tribunal Constitucional en manos de la derecha».

«El prestigio del Constitucional, ninguno», ha continuado Iglesias asegurando que el único candidato que, a su modo de entender, era el mejor de todos fue precisamente el que presentó su ex partido. «Podemos ha propuesto al mejor penalista de España, Ramón Sáez» y lo ha desvinculado de los candidatos que ha propuesto el PP y que no le gustan, como Concepción Espejel. Por último, Iglesias ha alabado el movimiento de su ex partido ya que considera que había que actuar con «inteligencia estratégica».

Contra los recursos de Vox

Podemos ha reconocido abiertamente que la decisión de votar a los candidatos al Tribunal Constitucional propuestos por PSOE y PP no tiene otro objetivo que acabar con los recursos de Vox. El partido morado no soporta que la formación de Santiago Abascal coseche victoria tras victoria en los más de 20 recursos de inconstitucionalidad que ha presentado. Una vía, la del recurso abierta a todos los partidos políticos.

El mismo día de la convalidación en el Congreso de los candidatos para renovar el Constitucional, desde la tribuna de la Cámara, el diputado de Podemos Antón Gómez-Reino dejó claro que «teniendo en cuenta que el Partido Popular y los señores de Vox han interpuesto más de 30 recursos ante el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que la mayoría de estos recursos han sido admitidos a trámite y que esos recursos parecen buscar secuestrar la acción del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo bloqueando normas como la ley de Protección a la Infancia, la ley Rider, la ley de Educación o la ley de Eutanasia, cabe afirmar que la razón más importante que explica el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario es acabar con este secuestro, defender las instituciones y la Democracia del Estado profundo todavía tristemente controlado por los resortes no democráticos de las derechas de este país».