El ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha salido a disputar a Frente Amplio el voto de la cultura con un vídeo de campaña protagonizado por actores y escritores afines. Lo publicó el mismo día en que la coalición de Ernest Urtasun presentó su manifiesto de artistas. El departamento de López ha inyectado 216 millones de euros en el sector audiovisual en menos de un año.

El vídeo, titulado Cultura o censura, se difundió el lunes. Aparecen en él el hispanista Ian Gibson, los actores Pepe Viyuela, Antonio Molero, Juan Carlos Talavera y María Caso, la cantante Manuela Villa y las intérpretes Marta García Larriu e Inés Fonseca. Todos defienden el modelo cultural del Gobierno frente a lo que el PSOE presenta como la amenaza de la censura de la derecha.

Ese mismo lunes, Frente Amplio presentó en Madrid el manifiesto Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza, firmado por cerca de 200 personas del mundo de la cultura. Lo hizo en el acto «Frente a la censura: la cultura como derecho», con el ministro de Cultura y candidato Ernest Urtasun y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. Entre los firmantes figuran Javier Bardem, Vicky Peña, Mercedes Sampietro, Emilio Martínez Lázaro y el pintor Antonio López, que cierra la lista de la coalición por Madrid.

Los dos socios de Gobierno compiten así por el respaldo de los creadores a cinco días del 29-N. López llega a esa pugna con un dato que no tiene Urtasun: el dinero que el Estado ha puesto en el audiovisual desde su ministerio.

La herramienta es la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la entidad pública empresarial que depende del Ministerio para la Transformación Digital. No reparte subvenciones: entra en el capital de productoras y plataformas con participaciones de hasta el 49%. Entre septiembre de 2025 y julio de 2026 cerró 15 operaciones en el sector audiovisual que suman 216 millones de euros. El ministerio eleva a 450 millones la inversión total que, según sus cálculos, ha movilizado con ese dinero.

La mayor operación es la de Aurora Media, aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de mayo de 2026. Se trata de una sociedad de 98 millones en la que la SETT tiene el 49%, el grupo Secuoya el 43,5% y Société Générale el 7,5%. La preside Raúl Berdonés, presidente de Secuoya, la productora que participó en el desarrollo de «Moncloa: cuatro estaciones», la serie documental sobre Pedro Sánchez.

La primera operación fue la de Culture CAP7, por 44 millones, el 9 de septiembre de 2025. En junio de 2026 llegaron Ánima Kitchent, con 24,9 millones el día 2, e Ítaca y Good Films, con 20 y 19,8 millones el día 16. En julio se sumaron Moonlighting, con 8,8 millones; Amuse Labs, con 6,4; y The Refinery e Impulse, con 3,9 cada una. La última, el 29 de julio, fue la de Milo y DeAPlaneta, por 9,2 millones.

Hay más. La SETT entró también en LAZONA, la productora de Gonzalo Salazar-Simpson, con 1,1 millones en diciembre de 2025, y en Moby Dick, con 4,9 millones. Cuatro de las 15 operaciones no se han hecho públicas, entre ellas la de Casa Mundo Cero, del productor Ibon Cormenzana, cuyo importe no consta. El Gobierno ha anunciado que esta línea continuará a través del Fondo España Crece.

La ofensiva cultural del PSOE coincide con la recta final de una campaña en la que socialistas y Frente Amplio se disputan el mismo electorado. López ha elegido hacerlo de la mano de la cultura, el sector al que su ministerio ha destinado 216 millones de euros públicos en menos de un año.