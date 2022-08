El efecto Feijóo reflejado en la mayoría de las encuestas, situando al PP con amplia ventaja sobre el PSOE (incluso hubo vuelco en el CIS del socialista Tezanos), ha traído consigo una retahíla de insultos y ataques desaforados de la mayoría de ministros de Pedro Sánchez contra el nuevo líder de los populares. Tanto es así que hasta 12 ministros se han ido sucediendo en descalificaciones hacia Alberto Núñez Feijóo en estas semanas de agosto.

Esta operación se inició a finales de julio tras los cambios de Sánchez en las portavocías del PSOE. El jefe del Ejecutivo puso a la ministra de Educación, Pilar Alegría, en el atril de Ferraz y rescató a Patxi López para el del Grupo Parlamentario. Luego, el ensañamiento fue cogiendo cuerpo tras la aprobación del decretazo energético, aireando una división inexistente entre Feijóo y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y finalmente, la estrategia se ha ido revelando con sucesivas salidas de tono de ministros que se caracterizan por otro estilo.

En los últimos días, la titular de Ciencia, la desconocida Diana Morant, ha comparado a Feijóo con Donald Trump, despectivamente, y le ha llamado mentiroso por negar que conocía el pacto secreto para la contrarreforma del CGPJ que la dirección de Pablo Casado firmó con Moncloa en octubre de 2021. «Se parece cada vez más a políticos antidemocráticos», ha señalado Morant.

Uno de los firmantes de aquel documento, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños (el ex secretario general Teodoro García Egea lo hizo en nombre del PP), también ha cargado duramente contra Feijóo en estas semanas. El colaborador de Sánchez ha dicho del líder del PP que «no tiene ni una sola idea» para España, que «no es de fiar» o que ejerce una «oposición obstruccionista del ‘no’ a todo, destructiva, insolidaria e irresponsable».

«Vago»

Por su parte, Pilar Alegría, ministra de Educación y nueva portavoz del PSOE, se ha referido a Feijóo como «el primo de Rajoy, pero vago en conocimientos» o le ha lanzado, con desdén, que «cuando se estudia un poco más, te equivocas un poco menos».

Otra ministra que se ha caracterizado por una pose moderada, pero que ha seguido el argumentario de acoso y derribo marcado por la Moncloa ha sido la titular de Sanidad, Carolina Darias, quien ha acusado al presidente del PP de mantener una actitud «irresponsable», «generar broncas» o «fomentar la mentira».

También el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, es otro de los miembros del Gobierno que ha bajado al barro político diciendo que «Feijóo actúa como un ignorante, un sectario y un incompetente», según afirmó en una entrevista para las cabeceras del Grupo Vocento.

De igual modo, las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y los titulares de Justicia (Pilar Llop), Hacienda (María Jesús Montero), Transportes (Raquel Sánchez Jiménez) e Industria (Reyes Maroto) han arremetido este agosto de forma soez contra la figura de Feijóo tanto en declaraciones públicas como en entrevistas para diferentes medios de comunicación.

-Calviño: «Desde que ha dejado la Xunta de Galicia parece que el señor Feijóo está alineándose con las posiciones más extremas del Partido Popular e incluso quiere contribuir a la crispación».

-Ribera: «Me cuesta ver dónde está la moderación de Feijóo cuando la voz cantante aparentemente la lleva Ayuso». (El Economista).

-Rodríguez: «Feijóo ha ratificado que este PP ya no es un partido de Estado sino que está en absoluta rebeldía».

-Llop: «Es malo para España no tener un líder consolidado en el PP». (Agencia Atlas).

-Montero: «Esta falta de liderazgo del señor Feijóo pone de manifiesto que no está capacitado en este momento para liderar la voz dentro de su partido, cuanto más para liderar un país como España».

-Sánchez Jiménez: «Pido al PP que huya del sectarismo y el egoísmo con el que está. Y que se aclare, porque el señor Feijóo dice un día una cosa, la señora Ayuso otro día dice otra…». (Rac1).

-Maroto: «El señor Feijóo tiene que poner orden en su casa, no tiene los diagnósticos acertados (…) El PP hace un discurso pesimista y negacionista». (La Sexta).

«No les pega»

Frente a esta deriva de Moncloa, Feijóo ha señalado que «no tendría tiempo para trabajar» si se centrase en todas las «descalificaciones» que recibe desde el Ejecutivo de Sánchez. En Génova sostienen que desde las elecciones andaluzas «hay una instrucción» del Gobierno y del PSOE «de hablar mal de un tal Feijóo por la mañana y por la tarde».

Para tal fin, indican los populares, Sánchez realizó los últimos cambios orgánicos del PSOE, poniendo a portavoces que «descalifiquen más y con más intensidad» al jefe de la oposición.

«Ministros que eran gente sensata están desatados. Lo siento por ellos porque no les va ni les pega. No va con su carácter, ni con su trayectoria política anterior», ha lamentado Feijóo, atribuyendo esta campaña al «nerviosismo» del PSOE. «Nosotros no nos vamos a poner nerviosos cuando España necesita tranquilidad», ha contrapuesto el líder del PP, insistiendo en que Sánchez debe dar ejemplo y recortar ministerios. «No podemos tener el Gobierno más caro de la democracia en el verano más caro», ha enfatizado.