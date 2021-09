Pablo Iglesias calla ante la posibilidad de que Hugo El Pollo Carvajal cante. Este sábado el ex líder de Podemos ha acudido a la Fiesta del Centenario del Partido Comunista de España (PCE) y OKDIARIO le ha preguntado sobre si tiene miedo a la documentación que puede desvelar el ex líder de los Servicios de Inteligencia de la Venezuela de Hugo Chávez. Sin embargo, el ex vicepresidente segundo del Gobierno ha optado por el silencio. No ha querido responder ninguna de las preguntas de los diferentes medios de comunicación presentes en el evento que aguardaban a su llegada.

Ha continuado caminado impasible hacia la mesa de debate en la que tenía previsto participar y donde ha sufrido un sonoro escarche de grupos comunistas que coreaban lemas como “¿dónde está el progreso?” y “¿dónde está el cambio?”. Junto a él han tomado la palabra Enrique Santiago, secretario general del PCE; Elena Cortes, ex consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, y Clara Alonso, asesora del Ministerio de Igualdad.

Fiesta comunista

A pesar de los contratiempos, el PCE ha querido celebrar por todo lo alto su centenario. Pancartas de gran tamaño del ‘Che’ Guevara, mascarillas de Stalin y vivas a Santiago Carrillo. No ha faltado nada. El plato fuerte de “la fiesta del PCE” ha sido Pablo Iglesias reapareciendo en público a lo rock star entre gritos de “sí se puede”.

Pablo Iglesias ha señalado que como ya no está en el Gobierno iba a hablar sin pelos en la lengua. Sin embargo, ha vuelto a insistir en sus tesis sobre que el gran logro de Podemos ha sido que el PSOE si quiere seguir formando parte del Gobierno «tiene que entenderse» con ellos y con ERC y Bildu. Ha reiterado que gracias a su estrategia se ha saltado una supuesta prohibición de que el comunismo entrase en el Gobierno y ha alertado sobre la llegada de un Gobierno de PP y Vox porque traería «un proceso de involución democrática», en el que «recuperarán competencias autonómicas para provocar, dirán que la escuela catalana adoctrina e ilegalizarán partidos políticos», todo bajo el apoyo de «los medios de comunicación conservadores y una parte de la judicatura».

No obstante, un grupo de comunistas críticos le han torcido el rostro. Se ha encarado contra ellos y ha apuntado: “Los que regalan titulares y clics a los medios de ultraderecha sólo son provocadores que merecen toda la contundencia de la militancia popular y comunista”. A continuación, ha agradecido a los servicios de seguridad por expulsar a la fuerza a estos manifestantes.

En todo caso, los comunistas españoles han desplegado en Rivas Vaciamadrid, feudo donde gobierna el PCE desde hace 30 años, un festival con conciertos, mercadillo, chiringuitos e incluso acampada con tiendas de campaña para alojar a los más aguerridos militantes. “Por primera vez celebramos la fiesta del PCE con ministras comunistas en el Gobierno”, comentan incesantemente. Yolanda Díaz, Irene Montero o Ione Belarra también ha tenido su momento de protagonismo. Alberto Garzón se ha quedado fuera del programa por quedar atrapado en la isla de La Palma por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Así, durante tres días el comunismo español, e incluso delegaciones internacionales, han debatido sobre su manida agenda de temas. Entre otros, como traer la república a España, subir los impuestos, las alianzas con los gobiernos de izquierda en América Latina o la defensa de Palestina y del Sáhara Occidental.