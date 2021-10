La situación en La Palma empeora por momentos. Las emisiones de gases y elementos piroclásticos que emanan del volcán de Cumbres Viejas y del magma llevando al mar complican la situación y hace muy difícil llevar una vida normal a los habitantes. Esta misma noche del viernes, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, atendiendo a las mediciones de calidad del aire en la zona, ha ordenado el confinamiento de nuevos núcleos de población en los municipios de Los Llanos de Aridane y El Paso, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El nuevo confinamiento se acuerda como consecuencia de las condiciones meteorológicas que rigen con una inversión térmica que impide la dispersión de gases y los mantiene en cotas bajas de la atmósfera. Este confinamiento afecta a unas 3.500 personas.

En concreto, se ordena el confinamiento del espacio comprendido entre el cruce de Camino Cruz Chica con la carretera LP-2 siguiendo al oeste hasta el cruce con Nicolás Brito Pais, continuando este camino hasta la circunvalación y por ésta hasta la rotonda de Hoyas Hondas.

A partir de este punto se incluye toda la zona afectada por el incendio del mes de agosto hasta campo de fútbol de El Paso, incluyendo la zona comprendida el oeste de la LP-3 hasta la rotonda del Sombrero.

Asimismo, continúan confinados además los barrios de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, todos ellos situados en el municipio de Tazacorte.

La vigencia de la declaración ha entrado en vigor a las 21.00 horas de este viernes en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) y en virtud de las competencias que tiene establecidas la dirección del citado plan, que ha actualizado el nivel 2 (semáforo rojo) de la situación de emergencia en La Palma.

Se pide a la población de las zonas confinadas que cierre las puertas, ventanas, persianas y toda entrada de aire procedente del exterior; confínese, si es posible, en las habitaciones más interiores; desconecte la ventilación y la calefacción; es preciso interrumpir todo sistema que haga entrar aire del exterior.

Para mayor seguridad, se puede sellar, utilizando cinta adhesiva, las juntas de puertas y ventanas; no utilice el teléfono, pues se necesitan las líneas libres para los servicios de socorro; lleve consigo sistemas que le permitan comunicarse o recibir información (radio, teléfono…); si está en el exterior, tenga en cuenta que un vehículo no es un lugar seguro (confínese en el primer edificio que encuentre cerca) y si va a pie, refúgiese en el primer edificio que encuentre; no realizar desplazamientos hasta que se dan indicaciones al respecto; utilice el teléfono 1-1-2 para situaciones de emergencia.