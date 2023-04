Noelia Núñez (PP): «Que Sánchez prometa viviendas es parte de la infamia socialista»

«Yo no sé qué entiende Sánchez por vivienda, qué Sánchez prometa vivienda es parte de la infamia socialista», denuncia Noelia Núñez, la candidata del PP a la Alcaldía en Fuenlabrada. Cake Minuesa ha visitado la localidad del sur de Madrid para ver qué hay de las promesas de los socialistas en materia de vivienda, un tema en el que han pisado el acelerador con vistas a las elecciones locales del próximo 28M. Y este es el panorama que se ha encontrado.

«Llevan desde 2006 anunciando en la web del Ayuntamiento la construcción de viviendas y no han hecho nada, ninguna», ilustra Noelia Núñez. En Valdeserrano, los socialistas prometieron 1.700 viviendas pero la realidad es que, a día de hoy, se trata de un terreno vacío, abandonado, sólo el verde de la naturaleza salvaje.

Recorre Cake Minuesa algunos de los 22 polígonos en los que está instalada la okupación en Fuenlabrada, lugares donde conviven familias enteras en naves en peligro, y donde los inquilinos muestran su pesar por no tener otra alternativa dada su situación económica. «En Fuenlabrada no hay oportunidades para nadie si no se tiene el carnet del Partido Socialista», denuncian. «El olvido del Ayuntamiento es imperdonable porque sabe que aquí hay niños, cualquier día pasa algo y quién se va a hacer responsable»: es el problema de la okupación en Fuenlabrada al que desde el Consistorio no se da solución.