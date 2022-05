José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA, regaló a Javier Negre un stand en Fitur, siempre según la versión del presidente del pseudocanal de YouTube. IFEMA, recuerden, es un consorcio constituido por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid, es decir, que se trata de un ente público, con lo que un regalo de este tipo podría conllevar serios problemas tanto para Javier Negre como para el propio José Vicente de los Mozos.

Y es que tener un stand en Fitur no es precisamente barato. De hecho, los precios van desde los 4.000 euros en adelante. ¿Le ha regalado el presidente de IFEMA a Javier Negre un stand de Fitur? Desde luego, el director del pseudomedio en el que figuran como accionistas las hermanas Cordón o las hermanas Álvarez fue sacando pecho de ello públicamente.

Tal y como pueden escuchar en la conversación que acompaña a estas líneas, Javier Negre, tras faltar al respeto a otro trabajador más (“Si a mí él me la pela”), presume de lo importante que es su pseudomedio: “O sea, esto está por encima de nombres tío. Estado de Alarma y EDATV sobreviven a mí mismo. Así que, macho… Nos han pagado por hacer el programa en Valladolid, Valencia… En las próximas tres semanas. Vamos a ir a tope. O sea, esto no va a parar de crecer”. Curioso cuanto menos. Toda vez que no sólo fue Javier Negre el que tuvo que pagar para celebrar un acto en Valladolid sino que además no se lo permitieron. Él dice, ya le van conociendo, que pagaron a su pseudocanal de Youtube por celebrar dichos eventos.

“En Fitur vamos a tener un stand propio para estrenar el canal de turismo de EDATV. Que nos lo regala el presidente de IFEMA. Macho, nos lo regala por algo”, admite Javier Negre, sin saber, quizás, que si eso fuera así podría acarrear serios problemas legales. “Aunque tú creas que vas a pelo puta al barrio del padre de Sánchez con un móvil, no. Tú vas a así porque la empresa quiere que vayas así porque es un modelo de negocio”, concluye.