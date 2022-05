El despotismo de Javier Negre se ve prácticamente en cada conversación que tiene en privado con sus trabajadores. En una ocasión, en una reunión telemática con varios empleados (ya ex empleados todos) el director del pseudocanal menospreció una entrevista al portavoz del PP Andaluz, Toni Martín: «Para que me manden a gente de segundo nivel,… que no vengan».

Tras poner pegas a prácticamente todo, como es habitual, se insistía a Negre en que una entrevista al vicesecretario general del PP andaluz para hablar de la reducción de la deuda de Juanma Moreno en la comunidad no estaba nada mal. Más si cabe, si se tiene en cuenta que hacía meses que Negre no entrevista a alguien que él considerase de ‘primer nivel’.

Sea como fuere, tras subrayarle que Martín era una buena entrevista, Negre comenzó con su ya clásico discurso de que su canal es el mejor medio de comunicación de España: “O sea, a ver, yo, si hay cosas que no entendéis… Nosotros somos Estado de Alarma y EDATV, aquí, para que me manden a gente de segundo nivel,… que no vengan”.

Y es que para Javier Negre -que insistimos en que hace meses que no entrevista a nadie que él considera de su nivel- el portavoz popular no es digno para ser entrevistado en su canal. “O sea… Aquí que vengan consejeros, que vengan… O sea, a una tertulia que falta uno, pues lo puedes meter. Pero, para hablar de algo tan importante… Tienes que tener al consejero… No sé”, esgrimía Negre.

Algo “tan importante” era la reducción de deuda de la Junta de Andalucía. Y la petición de entrevista era de un día para otro. Cualquier periodista sabe que resulta prácticamente imposible entrevistar a un consejero de un día para otro. Bueno, imposible para todo el mundo… menos para Javier Negre: “Si vosotros no prestigiáis el medio, y no os lo creéis… O sea, a mí cuando llamo a conseguir una entrevista, a mí me la dan”.