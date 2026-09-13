Una narcolancha embiste a una patrullera de la Guardia Civil en Almería y deja cinco detenidos y dos heridos

Cinco personas han sido detenidas y varias han resultado heridas después de que una narcolancha chocara contra una patrullera de la Guardia Civil. El suceso se ha producido en la costa de Adra, Almería.

La operación se ha saldado con cinco detenidos. Debido al choque, hay al menos dos heridos, que han tenido que ser evacuados al Hospital Universitario de Poniente, ubicado en el municipio almeriense de El Ejido. Sin embargo, otras fuentes próximas al caso elevan a tres el número de heridos entre los detenidos y apuntan que uno de ellos se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería han confirmado a Efe que se ha producido la colisión entre ambas embarcaciones. Sin embargo, no han ofrecido detalles adicionales relativos al estado de los heridos o a los detenidos.

AUGC alerta de la situación

El portavoz en Almería de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Víctor Vega Romero, ha reaccionado a los hechos. Romero ha lamentado el incidente, recordando que el choque ha tenido lugar «donde murió un compañero del Servicio de Vigilancia Aduanera».

«Son demasiados sucesos trágicos los que estamos viviendo en el mar de Alborán», ha manifestado Vega Romero. Asimismo, ha recordado episodios similares como el ocurrido en el río Jiloca hace unos meses o el de hace pocos días en Murcia, donde un compañero resultó herido grave y salvó la vida «de milagro».

El portavoz de la asociación profesional ha subrayado que los agentes no pueden vivir «de milagro», sino que necesitan «medios tanto legislativos como de dotación, como de personal». En esta línea, ha exigido que la provincia sea calificada como Zona de Especial Singularidad y que se apliquen medidas que favorezcan el arraigo de los agentes para hacer frente a la crisis migratoria y del narcotráfico.

«La verdad es que no tenemos frontera. No existe la frontera en Almería porque no tenemos medios acordes para luchar con los medios que tienen ellos», ha denunciado el portavoz, quien ha concluido aseverando que si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen «abandonados», esto tendrá «un coste de vidas humanas, que es lo que no queremos volver a lamentar».