Montero se va de viaje a Nueva York pese a saber que el foro de la ONU con ministros fue hace 2 días

Irene Montero ha viajado otra vez a Nueva York, esta vez en plena crisis con el PSOE por la reforma de la Ley del sólo sí es sí. La ministra de Igualdad participa este jueves en el debate general de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), que se celebra en la sede de Naciones Unidas. La ministra llega a Nueva York, no obstante, días después de que el resto de ministros hayan participado en el foro. El martes, los representantes ministeriales de los distintos países ya abordaron las principales temáticas del evento, que en esta edición versa sobre la brecha digital de género, la educación digital y la innovación tecnológica inclusiva.

Montero intervendrá este jueves a las 15.00 horas -21.00 hora española-, en el debate general de la 67 edición de la CSW. Una hora después, participará en el evento paralelo sobre el Día Internacional del Derecho al Cuidado que organiza el Gobierno de España en el Instituto Cervantes de Nueva York. Posteriormente, mantendrá un encuentro bilateral con la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, y asistirá a la recepción oficial en la residencia del embajador junto a representantes de la sociedad civil española.

El viernes, a las 10.00 horas -16.00 hora española-, la ministra de Igualdad comparecerá en rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas. A continuación, mantendrá un encuentro con las organizaciones y asociaciones feministas que se han desplazado a la CSW en representación de España y mantendrá una reunión bilateral con la ministra de la Mujer de República Dominicana, tras ser entrevistada en la CNN Español.

Días críticos

No obstante, la principal mesa política se celebró el martes, y en ella participaron, entre otros, los ministros de los principales países europeos -como Italia, Francia o Reino Unido-, además de representantes de distintos países de África o América Latina, de la Unión Europea o de UNICEF, entre otros muchos. La «mesa de ministros» se extendió durante seis horas y la intervención de cada ponente apenas dura cinco minutos.

Ese día, Montero asistía en el Congreso a la votación de la reforma del PSOE a su Ley del sólo sí es sí, que ha provocado la ruptura total entre los socios de la coalición. La iniciativa, que eleva las penas para los delitos sexuales, ha comenzado su andadura parlamentaria con el voto a favor del PP y el rechazo de Podemos. La ministra protagonizó una imagen de absoluta soledad en el pleno, únicamente acompañada por Ione Belarra, titular de Derechos Sociales, y asistió a un debate de reproches muy broncos, en el que el PSOE exigió a sus socios que dejasen las «peroratas» y acordasen la reforma de una ley que ha provocado ya más de 700 rebajas de condena a agresores sexuales, y más de 70 excarcelaciones. La responsable de Igualdad calificó de «mala noticia» que la reforma socialista saliese adelante «de la mano de la derecha».

Las últimas horas han sido especialmente críticas para Irene Montero, a quien incluso se le ha atragantado la celebración del 8M. Sánchez visibilizó la bronca con Podemos plantando a la ministra en su tradicional acto de celebración del 8M, en la sede del ministerio, y organizó un encuentro paralelo con mujeres directivas en La Moncloa.

El acto de Igualdad fue boicoteado por feministas críticas con la Ley Trans, que irrumpieron cuando Montero tomaba el turno de palabra para reprochar a la ministra que haya «parasitado» el feminismo. Una de las jóvenes incluso le preguntó directamente «qué es una mujer», sin obtener respuesta. La Ley Trans permite el libre cambio de sexo en el registro, sin más requisito que la mera voluntad del interesado.

La manifestación del Día de la Mujer visibilizó también la enorme división en el feminismo, con PSOE y Podemos discurriendo por separado y entre reproches de los manifestantes. La asistencia fue muy inferior a la de años anteriores. Montero escuchó gritos pidiendo su dimisión y también las críticas de las mujeres asistentes, «traicionadas» por las políticas del Gobierno. Estuvo acompañada de escuderas como Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Igualdad, con la que gritó a pleno pulmón: «¡Mujeres con pene, mujeres con vagina, hay más mujeres de las que imaginas!».

Precisamente, su número dos ha vuelto a protagonizar otra polémica, al grabarse en la manifestación con unas jóvenes que gritaban «¡qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!» y difundirlo a través de sus redes sociales.

Polémica

No es la primera vez que Montero elige Nueva York como destino. Hace unos meses, la ministra se desplazó a EEUU acompañada por un séquito formado por su número dos, Ángela Rodríguez Pam; su directora de gabinete y su asesora Isa Serra.

Este viaje resultó especialmente polémico por varias razones. Montero y sus acompañantes hicieron uso del Falcon oficial, pese a haberlo criticado en repetidas ocasiones. Alegaron que «una de las misiones del Ejército del Aire, como parte de la acción del Estado, es el transporte de autoridades». Además, dedicaron parte del viaje a hacer turismo y no dudaron en hacerse selfis en lugares emblemáticos, como Times Square. Montero justificó el viaje como una «obligación institucional», pese a que no participó en actos oficiales. La ministra y sus colaboradoras gastaron un total de 8.915,98 euros, un importe que no incluye el gasto del Falcon.