Montero cuando una diputada de Podemos se fue al Grupo Mixto en 2022: «El transfuguismo es un fraude»

La número dos de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, aún no se ha pronunciado tras la ruptura de su partido con Sumar y su paso al Grupo Mixto. No obstante, sí que lo hizo en marzo de 2022, cuando una diputada, la canaria Meri Pita, decidió dejar Unidas Podemos para pasarse, precisamente, al Grupo Mixto. En aquel entonces, Montero habló de «transfuguismo» y expuso que, en casos así, «lo coherente es dejar el acta».

Este martes, el partido de Ione Belarra ha anunciado su ruptura definitiva con Sumar. Podemos se ha pasado al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados y lo ha hecho argumentando una razón que habría sido decisiva: que no se les permitió intervenir durante la comparecencia de José Manuel Albares, ministro de Exteriores, sobre Palestina.

«Lo coherente cuando una persona es elegida en una lista electoral y con un programa electoral y abandona el grupo parlamentario y abandona su partido es que deje el acta», declaró la ex ministra de Igualdad en una entrevista en TVE tras la salida de Meri Pita en marzo de 2022.

Montero aseguró entonces que «el transfuguismo es un fraude a los ciudadanos y a las ciudadanas»: «No tengo nada más que decir sobre esto y creo que lo que debería hacer, por coherencia, es dejar el acta y permitir que se cumpla la voluntad popular de los canarios y las canarias», concluyó.

Alberto Rodríguez critica a Montero

Alberto Rodríguez, quien también formó parte de Podemos hasta su salida en octubre de 2021, no ha dudado en pronunciarse tras conocerse la noticia de la ruptura de Podemos con Sumar y su paso al Grupo Mixto.

«Una parte importante del pueblo canario, más de 100.000 personas, vuelven a quedarse sin representación en el Congreso de los Diputados. Ya es la segunda legislatura en la que nos roban la representación», ha comenzado en el vídeo que ha compartido en el perfil oficial en redes sociales de Drago Canarias.

Sobre empleo y transfuguismo 👇🏽 pic.twitter.com/86IPDe9fhA — DRAGO (@drago_canarias) December 5, 2023

Rodríguez ha catalogado esta decisión de «inadmisible»: «Esta vez tiene que ver con un caso de transfuguismo flagrante. Los diputados y las diputadas de Podemos que se presentaron a las elecciones ahora han decidido convertirse en tránsfugas e irse al Grupo Mixto. Esto es inadmisible, igual que fue inadmisible lo que ocurrió en la legislatura pasada», concluye.