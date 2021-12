Moncloa trata de no dar demasiada importancia al dardo que, este jueves, le ha lanzado Yolanda Díaz a Pedro Sánchez a cuenta de la pandemia. En una entrevista radiofónica, la vicepresidenta aseguró que días antes del 8-M de 2020 ella y su equipo «veíamos lo que iba a pasar». Y que avisó al presidente de la situación que estaba por venir. Además ha añadido que por eso la tacharon de «alarmista». En el entorno de Sánchez minimizan el sablazo asegurando que «necesita protagonismo de cara a lanzar su nuevo proyecto político». Está previsto que lo haga a partir del próximo mes de mayo.

Y es que desde hace unos días la parte socialista del Gobierno trata de hacer invisible a Yolanda Díaz. Conscientes de que sin la atalaya mediática del Palacio de La Moncloa, sobre todo tras los Consejos de Ministros, se queda sin foco mediático. Más aún teniendo en cuenta que todavía no tiene partido. En esa estrategia Ferraz cuenta con el apoyo de Podemos. De ahí, apuntan, que «tenga que soltar titulares fácilmente comprables por los periodistas que la vendan como una estadista, cuando no es así».

Pese a rebajar el efecto de lo que es un golpe en toda regla, sea cierto o no el aviso de Díaz, en el complejo presidencial no han gustado ni sus palabras ni el tono que ha empleado. «De cierta superioridad», señalan, «cuando nadie entonces sabía lo que iba a pasar, teniendo en cuenta que hasta el 11 de marzo la OMS no declaró la emergencia». La relación entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz quedó muy tocada hace unas semanas, cuando Unidas Podemos aireó las diferencias entre los socios por la reforma laboral.

De hecho en el entorno del jefe del Ejecutivo creen que las palabras de este jueves de la vicepresidenta segunda forman parte de una estrategia de presión para cumplir cuanto antes con la derogación de la reforma laboral. El calendario apremia, ya que debería estar publicada en el Boletín Oficial del Estado, y las posiciones entre el Gobierno -incluso internamente-, los sindicatos y la patronal siguen siendo muy alejadas. Aunque «se trabaja intensamente» para «cumplir con lo prometido», apuntan en Trabajo.

«Para nada» dijo eso

La versión que dio ayer Yolanda Díaz, sobre lo que supuestamente había dicho días antes de la declaración del estado de alarma, choca con la de varios ministros socialistas que niegan ese aviso. «Para nada» dijo eso Díaz, señalaba horas después una ministra del PSOE, que lo acompañaba de un «lo que hay que oír». Otro miembro del Consejo de Ministros por aquel entonces añade que la única verdad «es lo de la guía» y que «se le reprochó que la hiciera al margen del Ministerio de Sanidad».