«Mira mi foto con Sánchez»: la bronca de un diputado del PSOE con la Policía por no identificarse

Lunes, 17 de abril de 2023. Carrera de San Jerónimo. Madrid. «Ya te dirán cómo tienes que hacer tu trabajo y a quién tienes que conocer». Así relatan fuentes parlamentarias a OKDIARIO la bronca que el diputado del PSOE José Antonio Rodríguez Salas mantuvo con un agente de Policía por no identificarse conforme al cauce habitual cuando iba a hacerse una fotografía junto a más de medio centenar de acompañantes en la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso.

Fue el propio Rodríguez Salas, electo por Granada y conocido en su día como el «alcalde tuitero de Jun», quien comunicó al agente que era diputado, a lo que el policía uniformado le pidió que se identificara con su credencial, pero no pudo hacerlo porque no la llevaba encima y no se sometió entonces al trámite rutinario en este caso que, según las fuentes citadas, consiste en facilitar nombre y apellidos al agente y esperar a que éste lo compruebe con el listado que tiene en la garita, donde figura también fotografía de cada diputado, precisan las fuentes citadas.

OKDIARIO se puso en contacto con Rodríguez Salas, y su versión a través de fuentes autorizadas del Grupo Socialista es que «se identificó con el DNI, pero el agente le dijo que tenía que identificarse con la acreditación de diputado, que no tenía encima». Según los socialistas, «el agente le dijo que sin ella no se podía hacer la foto con los 60 vecinos de Granada que habían venido a conocer el Congreso». Afirman también que el parlamentario pidió al uniformado que «comprobase con el DNI que era diputado y el agente no quiso». El relato de Rodríguez Salas añade que «salió otra agente, estuvieron hablando y se le permitió finalmente que se hiciera la foto con estas 60 personas en los Leones del Congreso, al saber ésta que sí era diputado».

Sin embargo, las fuentes parlamentarias consultadas niegan esta versión de Rodríguez Salas apuntando que mostró, como prueba documental, una fotografía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ambos con mascarilla, para insistir en que era diputado del PSOE. «Mira mi foto con el presidente», resumen las fuentes sobre la reacción del diputado.

Las mismas fuentes reportan que Rodríguez Salas se mostró incómodo por la situación ante el numeroso grupo de acompañantes, dirigiéndose al policía en estos términos: «Ya te dirán cómo tienes que hacer tu trabajo y a quién tienes que conocer».

Además, estas fuentes subrayan que los policías del Congreso, tanto el personal que va vestido de paisano dentro de la Cámara, como los uniformados bien en el interior de las instalaciones o en el exterior, sólo tienen la obligación «técnicamente» de conocer a los miembros de la Mesa de la Cámara, esto es, a la presidenta, los cuatro vicepresidentes y los cuatro secretarios. Y el diputado José Antonio Rodríguez Salas no ocupa ningún de estos puestos en el órgano rector.

Las fuentes apuntan que con posterioridad al incidente, Rodríguez Salas se dirigió a hablar con un subinspector de Policía, al que comunicó, según indican, que iba a trasladar su malestar por lo ocurrido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a José Luis Ábalos, ex titular de Transportes y actual presidente de la Comisión de Interior del Congreso, de la que el diputado por Granada forma parte como vocal del Grupo Socialista. El ex alcalde tuitero de Jun dijo al subinspector que se le debía una disculpa y abonó así la posibilidad de que se le pudiera abrir algún expediente al agente con el que tuvo el encontronazo, quien, no obstante, redactó una «minuta» a modo de informe, añaden las fuentes parlamentarias.

Sin vallas

La seguridad en torno a la escalinata de la Puerta de los Leones en el Congreso viene siendo objeto de debate en la Cámara. Y es que las fuentes parlamentarias consultadas sostienen que fue el vicepresidente primero de la Mesa, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien promovió que la valla de seguridad no se coloque delante de la escalinata porque «desluce» dicha fachada principal. De hecho, las vallas pueden verse durante el día amontonadas a ambos lados del pórtico.

Escalinata del Congreso sin las vallas, recogidas en el lateral.

Fuentes parlamentarias denuncian que de esta manera la Policía tarda más tiempo en reaccionar ante un posible imprevisto, dado que se ha prescindido del efecto disuasorio de la vallas. Así ocurrió recientemente con el ataque que perpetraron los radicales ecologistas de Futuro Vegetal, que vandalizaron con pintura roja la fachada.

Al no haber vallas, hay viandantes que se suben a las escalinata de las Cortes a hacerse fotos, algo que la Policía permite y maneja con mano izquierda siempre y cuando los ciudadanos «no se suban hasta arriba ni alteren el orden público». Con Rodríguez Salas y sus acompañantes no hubo problema por esta circunstancia sino con su identificación, todo después de que fuera él mismo, a iniciativa propia, quien dijera al agente de Policía que era diputado del PSOE y no siguiera el procedimiento habitual para acreditarlo.