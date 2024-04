Un ministro de Israel responde a Sánchez tras negarse a condenar el ataque de Irán: «Cero absoluto»

Israel califica de «cero absoluto» la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez al ataque masivo con drones y misiles. Así lo ha calificado Amichai Chikli, ministro israelí para la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, nombre que recibe su cartera. Es la primera respuesta que recibe Sánchez después de publicar un mensaje de madrugada sin condena a Irán y mostrando su preocupación por la respuesta israelí, que Moncloa ha enmendado con un nuevo mensaje publicado este domingo -12 horas después del ataque- en el que dice condenar «toda forma de violencia», en una mención velada a la ofensiva de Israel contra Hamás en Gaza.

En Israel ya no le pasan ni una a Sánchez. La última, su mensaje tibio publicado pasadas las doce de la noche, cuando Irán ya había lanzado su ataque masivo contra poblaciones de Israel. Sánchez mostraba su «máxima preocupación por los acontecimientos en Oriente Próximo» y aseguraba que «hay que evitar a toda costa una escalada regional». Lo hacía mientras gran parte de los misiles y drones iraníes volaban rumbo a Israel.

Horas más tarde, ya este domingo por la mañana, Moncloa rectificaba su mensaje y emitía uno nuevo, en el que aseguraba que «tras una larga y angustiosa noche», el Gobierno «condena» el ataque iraní. Pero incluyendo el matiz de «como ha condenado y condenará siempre toda forma de violencia que atente contra la seguridad y el bienestar de civiles inocentes», mensaje velado a la campaña de Israel contra Hamás en Gaza.

La posición de Sánchez y su Gobierno ante este asunto ya se han ganado la primera reacción por parte de Israel. El ministro Amichai Chikli, el responsable de asuntos que tienen que ver con el antisemitismo y la persecución de la población hebrea, ha calificado de «cero absoluto» la reacción de Sánchez.

Su cuenta personal en redes sociales ha recogido durante la mañana de este domingo una recopilación de mensajes de condena por parte de líderes políticos de todos los países, así como de dirigentes de la oposición. Ha incluido también el mensaje de Santiago Abascal, líder de Vox, calificando la respuesta de Sánchez al ataque de «bochornosa». Además, Chikli ha redifundido otro mensaje que hace referencia también a la no condena del ataque por parte de Sánchez.

On the right the president of Argentina 🇦🇷, who condemned Iran's attack and expressed support for Israel 🇮🇱

On the left the president of Spain 🇪🇸, who issued a statement not condemning the attack. The Israeli Minister @AmichaiChikli appropriately called him an “absolute zero”. pic.twitter.com/i6gj6MJa8f

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) April 14, 2024