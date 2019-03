Millo asegura que Puigdemont le confesó que ya no podía “dar marcha atrás” al referéndum

Enric Millo a su llegada al Supremo. Foto: EFE

El ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha asegurado hoy que advirtió a Carles Puigdemont de que estaba impulsando un "planteamiento suicida", ante lo que el expresidente catalán le contestó que no podía hacer otra cosa que impulsar el referéndum y le confesó: "Yo no puedo dar marcha atrás".