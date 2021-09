Al menos tres militares españoles de la misión de la Unión Europea en Malí (EUTM-Malí) han resultado heridos este martes en el país africano al verse envueltos en un accidente de tráfico con el vehículo en el que viajaban.

Los tres heridos han sido trasladados en helicóptero al hospital Role 2 del campo de entrenamiento de Koulikoro, donde están siendo atendidos.

El accidente se ha producido a las 8:45 horas (hora local), cuando el vehículo en el que viajaban los soldados se ha visto implicado en un choque con un camión, según ha precisado la EUTM-Malí a través de su cuenta en la red social Twitter.

Los heridos españoles están evolucionando en el hospital y durante este miércoles serán evacuados a España, según han informado fuentes del Estado Mayor de la Defensa.

Today, at 08:45, one vehicle of EUTM Mali, had a traffic accident with a truck. Three spanish soldiers were injured. All injured soldiers were transferred by helicopter to the Role 2 in Koulikoro and are under treatment.

— eutmmali (@eutmmali1) September 14, 2021