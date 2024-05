El mayor sindicato de la Policía acusa a Sánchez de legislar para «sediciosos y delincuentes»

Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de legislar «para sediciosos y delincuentes» ante el intento de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y tildada por la izquierda como Ley Mordaza.

La asociación ha expresado también su «profundo malestar» ante la decisión de Sumar, socio del Gobierno de Sánchez, de haber registrado este viernes una proposición de ley para tratar por tercera vez de acabar con la denominada Ley Mordaza, con un texto que recupera acuerdos de la pasada legislatura que, no obstante, no fueron suficientes para sacar adelante la reforma que fracasó hace un año.

En un comunicado, Jupol ha mostrado su «sorpresa» ante esta acción de la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que supone «reavivar una reforma que se está llevando a cabo sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los juristas», y que «hará de España un país más inseguro».

«Este nuevo intento de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, junto a la pretendida amnistía de los impulsores del golpe de Estado en Cataluña, confirma nuevamente que este Gobierno legisla para sediciosos y delincuentes y abandona a los ciudadanos y a los policías», ha esgrimido el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez.

Para el sindicato, «los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades».

«Esta reforma sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», ha apostillado Domínguez.

Además, desde Jupol se recalca que esta propuesta de Sumar «se produce en un contexto muy negativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una flagrante perdida del principio de autoridad», que supuso que el año pasado hubiese más de 12.000 agresiones a policías y «una peligrosa judicialización de la labor de los agentes con una falta total de respaldo por parte del Gobierno de España».

«Perjudicaría a la eficacia policial»

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional arremete contra Sumar por impulsar la derogación de la denominada Ley Mordaza «mientras dan la espalda a las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional en materia salarial, la equiparación con las policías autonómicas, las jubilaciones y las dietas, la jornada laboral o el derecho a huelga entre otras».

«Las modificaciones que se pretenden hacer en la Ley de Seguridad Ciudadana perjudicarán directamente la eficacia policial, con la consiguiente desprotección de la sociedad. Van en dirección contraria a las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para afrontar con garantías los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos: delincuencia de alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica», ha remarcado Ibón Domínguez.

El portavoz de Jupol recuerda que hace un año el PSOE y sus socios de Gobierno intentaron derogar la denominada Ley Mordaza. «Una reforma que, gracias a la presión ejercida en las calles y en las instituciones por este sindicato, junto a otras organizaciones sindicales y asociaciones de diferentes cuerpos policiales, se logró parar en la anterior legislatura», ha señalado Domínguez.

Este nuevo intento, junto a la pretendida amnistía de los impulsores del golpe de Estado en Cataluña, «confirma nuevamente que este Gobierno legisla para sediciosos y delincuentes y abandona a los ciudadanos y a los policías», ha reiterado.

Nuevo intento de derogación

En marzo de 2023 ERC y Bildu tumbaron la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, tildada por la izquierda como Ley Mordaza, votando en contra del dictamen en la Comisión de Interior del Congreso. Ambas formaciones votaron ‘no’ al asegurar que la propuesta mantenía intacta «el núcleo más lesivo» de la norma actual. «Es una reforma light», defendieron los socios del Ejecutivo.

PSOE, Podemos y PNV votaron a favor de reformar esta norma, pero estos 18 votos no fueron suficientes para sacarla adelante. ERC y EH Bildu votaron en contra, al igual que el PP, Vox, Ciudadanos, UPN (Grupo Mixto) y JxCAT (Grupo Plural). En total, 19 votos en contra.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se frustra de nuevo, después de que en 2019 no saliese adelante por la convocatoria de las elecciones generales. Aunque en esta ocasión el acuerdo no se pudo alcanzar al no lograr el Ejecutivo de Sánchez un pacto con sus socios en el Congreso en torno a los cuatro puntos que desde el inicio provocaron discrepancias: material antidisturbios, faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia y devoluciones en caliente.