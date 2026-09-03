Matones de extrema izquierda agreden a un reportero de OKDIARIO: «Sabemos quién eres»

Un reportero de OKDIARIO fue agredido este miércoles mientras cubría la manifestación convocada por la izquierda radical en la Plaza de Callao, en Madrid, en una jornada marcada por más de 20 agresiones sexuales registradas en Ceuta. Mientras las víctimas permanecían sin voz ni respaldo, un sector de la izquierda optó por manifestarse no en su defensa, sino contra quienes intentaban informar de lo que allí ocurría.

Nuestro compañero, identificado de inmediato por varios asistentes como periodista de este medio, fue rodeado y zarandeado por un grupo de manifestantes que le impidieron ejercer su labor informativa. «¡No me toques, No me toques!», repetía el reportero mientras era empujado por uno de los presentes, que llegó a advertirle: «Si tú me tocas, yo te toco a ti».

Lejos de facilitar su trabajo, los manifestantes optaron por acorralarle y acusarle de «provocador» por el simple hecho de portar una cámara. «No te vamos a dejar trabajar», le espetó uno de ellos, en una escena que evidencia hasta qué punto la izquierda radical sólo defiende la libertad de prensa cuando la información le resulta favorable.

El reportero, en todo momento, insistió en que su único objetivo era cubrir la concentración: «Vengo aquí a preguntar», «yo simplemente vengo a escucharos», repetía, sin obtener más respuesta que empujones y el reproche constante de estar «provocando» por el mero hecho de estar allí. Incluso llegó a ser calificado de «fascista» y comparado con los «carlistas», en un intento por deslegitimar su presencia mientras se le impedía físicamente grabar.