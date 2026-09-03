La impresionante vista aérea de la manifestación de Madrid a la que han acudido cientos de miles de personas

Las imágenes aéreas de la manifestación celebrada este miércoles en la Plaza de Cibeles no dejan lugar a dudas de que ha sido histórica y reflejan la magnitud de la respuesta ciudadana de toda España en apoyo a Ceuta.

El vídeo muestra una plaza de Cibeles completamente abarrotada, con cientos de miles de personas ocupando hasta el último rincón del espacio y desbordando también dichas calles adyacentes, en una de las movilizaciones más numerosas vividas en Madrid en los últimos años.

La cita, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y respaldada por el Ayuntamiento de la capital, ha congregado a una multitud bajo el lema de la solidaridad con la ciudad autónoma, en un ambiente en el que las banderas de España y las de Ceuta se convirtieron en la imagen predominante.

Desde el aire, la panorámica evidencia el alcance de una jornada que, con cerca de 300 municipios movilizados y casi 2.000 manifestaciones en toda España, ha situado a Madrid como uno de los principales focos de la solidaridad con una ciudad que el gobierno de Sánchez ha maltratado.