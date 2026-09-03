La impresionante vista aérea de la manifestación de Madrid a la que han acudido cientos de miles de personas
Desde el aire, la panorámica evidencia el alcance de una jornada histórica en defensa de Ceuta
Las imágenes aéreas de la manifestación celebrada este miércoles en la Plaza de Cibeles no dejan lugar a dudas de que ha sido histórica y reflejan la magnitud de la respuesta ciudadana de toda España en apoyo a Ceuta.
El vídeo muestra una plaza de Cibeles completamente abarrotada, con cientos de miles de personas ocupando hasta el último rincón del espacio y desbordando también dichas calles adyacentes, en una de las movilizaciones más numerosas vividas en Madrid en los últimos años.
La cita, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y respaldada por el Ayuntamiento de la capital, ha congregado a una multitud bajo el lema de la solidaridad con la ciudad autónoma, en un ambiente en el que las banderas de España y las de Ceuta se convirtieron en la imagen predominante.
Desde el aire, la panorámica evidencia el alcance de una jornada que, con cerca de 300 municipios movilizados y casi 2.000 manifestaciones en toda España, ha situado a Madrid como uno de los principales focos de la solidaridad con una ciudad que el gobierno de Sánchez ha maltratado.