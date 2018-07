El presidente del Parlamento balear se cree portavoz del Rey: “Dice que tenderá puentes en Cataluña”

El presidente del Parlamento de las Islas Baleares, el dirigente de Podemos Baltasar Picornell -conocido como ‘Balti’-, ha acudido por segundo año a la recepción de Felipe VI en el Palacio de la Almudaina, otra vez en zapatillas de deporte, y sin venir a cuento se ha erigido en portavoz del monarca y además en un tema muy sensible, si no el más sensible que afecta a España.

Picornell ha asegurado que el Rey “está dispuesto a tender puentes” con Cataluña “intentando hablar con las partes que están dispuestas” a ello. En declaraciones a los periodistas tras su reunión con don Felipe, Picornell ha contrastado esta actitud con la de los que ha llamado “partidos reticentes a la negociación” para solucionar la grave crisis con esta comunidad autónoma tras el golpe de octubre de 2017.

El podemita llegó al cargo en sustitución de su compañera de filas Xelo Huertas, que fue destituida. ‘Balti’ es carpintero metálico y en alguna ocasión ha sido comparado con el secretario general de su partido, Pablo Iglesias, al llevar también el pelo largo.

En su historial, figura una condena de 600 euros por resistencia a la Guardia Civil. Picornell participó en una protesta contra la celebración del Correbou de Fornalutx y provocó incidentes al no plegarse a las órdenes de los agentes.

El año pasado, el dirigente no acudió a la posterior recepción de los Reyes a las distintas personalidades de las islas, ya en agosto. Este año, ha confirmado, tampoco irá.